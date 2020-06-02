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Акции холдинга «Белавтодор» представлены на Белорусской валютно-фондовой бирже. Что дает выход на рынок ценных бумаг?
Источник материала: ОНТ
На биржевом рынке – одним игроком больше. Холдинг «Белавтодор» и его акции теперь представлены на Белорусской валютно-фондовой бирже. Здесь это первая компания – акционерное общество с долей государства в уставном фонде. Собственный капитал предприятия – 134 миллиона рублей. Что дает выход на рынок ценных бумаг, терниста ли дорога и перспективно ли направление?
Не растерять лидерских позиций в стране и «набрать вес» за рубежом – для холдинга «Белавтодор» это два маяка, по которым компания будет ориентироваться в ближайшие годы. Основной показатель – выручка. Амбициозная цель – выйти на 470 миллионов долларов в год к 2023-му (по итогам прошлого года этот показатель меньше почти в полтора раза). Нарастить объемы намерены и за счет крупных заказов у нас в республике, и благодаря «горячим» предложениям из-за рубежа.
Еще один шаг – попадание на Белорусскую валютно-фондовую биржу. И здесь холдинг тоже преуспел. Это первая компания – акционерное общество с долей государства в уставном фонде – чьи акции теперь прошли экспертизу валютно-фондовой биржи и включены в котировальный лист на площадку «Рынок госпредприятий». Правда, происходит это не по щелчку. Ценные бумаги – своеобразный экзамен. Их изучили с точки зрения надежности, ликвидности и инвестиционной привлекательности. Как под микроскопом рассмотрели все основные аспекты финансово-хозяйственной жизни компании. И поставили оценку – в виде занесения акций в котировальный лист. Это уже знак качества.
Все это придает привлекательности и статусности не только самому предприятию, но и важно для инвесторов. В том числе – зарубежных. Для них – компания из котировального листа – значит, с галочкой «гарантия качества и с лучшей перспективой», в нее и вкладываются охотнее (а это дополнительные финансы). А еще, конечно, немаловажное преимущество – широкая известность.
В числе заинтересованных компаний (кто хотел бы пойти по пути «Белавтодора») – есть и те, кто занимаются промышленностью и переработкой. Сейчас Госкомимущество поставило себе цель включить в котировальные листы активы акционерного общества «Белресурсы». Если раньше отсутствие таких игроков на бирже расценивалось, возможно, как сдерживающий фактор, то сейчас, как говорится, дорожка протоптана.
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Акции холдинга «Белавтодор» представлены на Белорусской валютно-фондовой бирже. Что дает выход на рынок ценных бумаг?
На биржевом рынке – одним игроком больше. Холдинг «Белавтодор» и его акции теперь представлены на Белорусской валютно-фондовой бирже. Здесь это первая компания –...
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