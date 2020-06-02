Акции холдинга «Белавтодор» представлены на Белорусской валютно-фондовой бирже. Что дает выход на рынок ценных бумаг?

Источник материала: ОНТ

На биржевом рынке – одним игроком больше. Холдинг «Белавтодор» и его акции теперь представлены на Белорусской валютно-фондовой бирже. Здесь это первая компания – акционерное общество с долей государства в уставном фонде. Собственный капитал предприятия – 134 миллиона рублей. Что дает выход на рынок ценных бумаг, терниста ли дорога и перспективно ли направление?

Не растерять лидерских позиций в стране и «набрать вес» за рубежом – для холдинга «Белавтодор» это два маяка, по которым компания будет ориентироваться в ближайшие годы. Основной показатель – выручка. Амбициозная цель – выйти на 470 миллионов долларов в год к 2023-му (по итогам прошлого года этот показатель меньше почти в полтора раза). Нарастить объемы намерены и за счет крупных заказов у нас в республике, и благодаря «горячим» предложениям из-за рубежа.

Елена Пунчик, заместитель генерального директора по экономике управляющей компании холдинга «Белавтодор»: «Нам доверяют достаточно крупные объекты строительства не только у нас в республике, но и за пределами РБ. Это РФ, Украина. Холдинг в целом идет по пути последовательного развития. Для того, чтобы обеспечить прозрачность компании в целом, сегодня мы внедряем корпоративное управление».

Еще один шаг – попадание на Белорусскую валютно-фондовую биржу. И здесь холдинг тоже преуспел. Это первая компания – акционерное общество с долей государства в уставном фонде – чьи акции теперь прошли экспертизу валютно-фондовой биржи и включены в котировальный лист на площадку «Рынок госпредприятий». Правда, происходит это не по щелчку. Ценные бумаги – своеобразный экзамен. Их изучили с точки зрения надежности, ликвидности и инвестиционной привлекательности. Как под микроскопом рассмотрели все основные аспекты финансово-хозяйственной жизни компании. И поставили оценку – в виде занесения акций в котировальный лист. Это уже знак качества.

Андрей Аухименя, председатель правления Белорусской валютно-фондовой биржи»: «Есть жесткие требования по вхождению в эти котировальные листы, на эти площадки. Это и прибыльная деятельность, и размер чистых активов, и доля государства – не менее 75%, и время нахождения на рынке. Предприятие может осуществлять торговлю своими ценными бумагами, включившись в котировальные листы и пройдя листинг».

Все это придает привлекательности и статусности не только самому предприятию, но и важно для инвесторов. В том числе – зарубежных. Для них – компания из котировального листа – значит, с галочкой «гарантия качества и с лучшей перспективой», в нее и вкладываются охотнее (а это дополнительные финансы). А еще, конечно, немаловажное преимущество – широкая известность.

Алексей Васильев, первый заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Беларуси: «Одна из задач – показать, что наши предприятия могут быть зафиксированы на бирже для того, чтобы в последующем вести речь о привлечении «портфельных» инвесторов. Ориентировочно ещё 10 компаний, которые приблизились к этому моменту и в ближайшее время, увидев положительный результат на примере «Белавтодора» последуют за нами. Я очень серьезно ожидаю, что это даст возможность, более серьезный толчок развития фондового рынка и финансовой системы в нашей стране».

В числе заинтересованных компаний (кто хотел бы пойти по пути «Белавтодора») – есть и те, кто занимаются промышленностью и переработкой. Сейчас Госкомимущество поставило себе цель включить в котировальные листы активы акционерного общества «Белресурсы». Если раньше отсутствие таких игроков на бирже расценивалось, возможно, как сдерживающий фактор, то сейчас, как говорится, дорожка протоптана.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram