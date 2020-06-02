ОБСЕ призывает власти Беларуси проявить сдержанность. Европарламент грозит санкциями из-за арестов

Источник материала: Tut.by

Представители Европарламента и ПА ОБСЕ прокомментировали задержания активистов во время пикетов по сбору подписей за претендентов на президентское кресло.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В Европейском парламенте «глубоко обеспокоены сохраняющимся нежеланием белорусских властей улучшить избирательную среду и явным отсутствием намерения создать условия для подлинного равенства между кандидатами» на президентских выборах. Об этом говорится в совместном заявлении главы делегации ЕП по связям с Беларусью Роберта Бедроня и докладчика ЕП по Беларуси Пятраса Ауштрявичюса, передает БелаПАН .

Представители ЕП напомнили, что неделю назад уже «осудили репрессии против мирных демонстрантов и активистов гражданского общества».

— К сожалению, за последние дни мы стали свидетелями существенного ухудшения ситуации. Мы решительно выступаем против действий, которые были предприняты в эти выходные и привели к задержанию видеоблогера Сергея Тихановского, оппозиционного лидера Николая Статкевича и десятков других людей, которые присутствовали на мирных собраниях по сбору подписей по всей стране, — сказано в заявлении.

Евродепутаты сожалеют «о предпринятых властями провокациях, так как это является еще одним посягательством на основные свободы — права на выражение мнения и на мирные собрания, — а также прямым вмешательством в избирательный процесс с целью помешать кандидатам собрать количество подписей, необходимое для выдвижения на пост президента».

— Мы призываем белорусские власти немедленно освободить всех граждан, которые были несправедливо арестованы, и прекратить эту неприемлемую волну репрессий. В случае дальнейших произвольных арестов и ограничений на свободное осуществление белорусскими гражданами своих политических прав мы не видим иного пути, кроме как добиваться пересмотра политики Евросоюза в отношении Беларуси, включая новые санкции в отношении должностных лиц, ответственных за репрессии.

Парламентская ассамблея ОБСЕ заявила, что задержание активистов оказывает пугающее воздействие на общество. Председатель постоянного комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам ПА ОБСЕ Кириакос Хаджианни, его заместитель Михаэль Георг Линк и докладчик Кари Хенриксен выступили с совместным заявлением.

— В связи с выборами, которые пройдут всего через два месяца, очень важно, чтобы власти в Беларуси сделали все возможное, чтобы создать полноценную и открытую среду для проведения кампании. Мы очень обеспокоены тем, что задержание видных политических активистов не только препятствует работе потенциальных кампаний, но и оказывает пугающее воздействие на общество. Поэтому мы призываем власти проявлять максимальную сдержанность в преддверии важных президентских выборов 9 августа и надеемся на более свободную обстановку, чем мы ранее наблюдали, — заявили в ОБСЕ.

Что случилось на пикете

Напомним, 29 мая в Гродно во время проведения пикета по сбору подписей граждан в поддержку выдвижения в качестве кандидата в президенты Светланы Тихановской сотрудниками милиции был задержан руководитель инициативной группы, блогер популярного YouTube-канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский и еще несколько человек. Очевидцы событий говорят о провокации , милиция — о нападении на ее сотрудников. Было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел по ст. 364 УК РБ.

В рамках уголовного дела задержаны девять человек . Это Сергей Тихановский, Евгений Розниченко, Дмитрий Фурманов, Владимир Наумик, Вергилий Ушак, Александр Аранович, Сергей Колмыков, Василий Бобровский и Артем Саков.

Белорусские правозащитники признали Сергея Тихановского политзаключенным и потребовали немедленно освободить его и прекратить уголовное преследование.