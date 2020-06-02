Австрия собирается открыть отделение полиции в доме Гитлера

Дом в австрийском городе Браунау-на-Инне был местом, где 20 апреля 1889 года родился Адольф Гитлер. В 2016 году австрийское правительство взяло его под свой контроль.

Как пишет, дизайн разработала архитекторская студии Marte.Marte, которая победила 11 конкурентов на тендере, организованном Министерством внутренних дел Австрии. Перестройка помещения должна закончиться до 2022 года. Весь процесс будет стоить 5 миллионов евро.

Власти Австрии представили проект перестройки дома, где родился Адольф Гитлер, в отделение полиции. Таким образом, чиновники хотят сделать здание непривлекательным для людей, которые восхваляют нацистского диктатора.

В 2017 году Высокий суд Австрии постановил, что правительство имеет право конфисковать здание после того, как владелец отказался его продавать. Предложение снести его отвергли. Однако, в ноябре правительство объявило, что откроет в доме отделение полиции.





"Некоторые люди могут подумать, правильно ли так использовать это помещение, стоит туда поместить полицию? На самом деле это лучшее его использование", - сказал министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер.





"Почему? Полиция охраняет основные свободы и права. Офицеры полиции обучены быть партнерами граждан и, как правозащитники, защищают право собраний и свободы слова", - пояснил он.