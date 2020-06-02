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Австрия собирается открыть отделение полиции в доме Гитлера
Источник материала: Партизан
Австрийские чиновники придумали способ, как сделать так, чтобы поклонники диктатора не устраивали паломничества на место его рождения.
Австрия выбрала дизайн участка полиции, который разместят в доме, где родился Гитлер / AOL.com
Власти Австрии представили проект перестройки дома, где родился Адольф Гитлер, в отделение полиции. Таким образом, чиновники хотят сделать здание непривлекательным для людей, которые восхваляют нацистского диктатора.
Как пишет
Дом в австрийском городе Браунау-на-Инне был местом, где 20 апреля 1889 года родился Адольф Гитлер. В 2016 году австрийское правительство взяло его под свой контроль.
В 2017 году Высокий суд Австрии постановил, что правительство имеет право конфисковать здание после того, как владелец отказался его продавать. Предложение снести его отвергли. Однако, в ноябре правительство объявило, что откроет в доме отделение полиции.
"Некоторые люди могут подумать, правильно ли так использовать это помещение, стоит туда поместить полицию? На самом деле это лучшее его использование", - сказал министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер.
"Почему? Полиция охраняет основные свободы и права. Офицеры полиции обучены быть партнерами граждан и, как правозащитники, защищают право собраний и свободы слова", - пояснил он.
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Австрийские чиновники придумали способ, как сделать так, чтобы поклонники диктатора не устраивали паломничества на место его рождения.
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