ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Австрия собирается открыть отделение полиции в доме Гитлера

03.06.2020 07:00 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Австрийские чиновники придумали способ, как сделать так, чтобы поклонники диктатора не устраивали паломничества на место его рождения.


Австрия выбрала дизайн участка полиции, который разместят в доме, где родился Гитлер / AOL.com 

Власти Австрии представили проект перестройки дома, где родился Адольф Гитлер, в отделение полиции. Таким образом, чиновники хотят сделать здание непривлекательным для людей, которые восхваляют нацистского диктатора. 

Как пишет The Guardian, дизайн разработала архитекторская студии Marte.Marte, которая победила 11 конкурентов на тендере, организованном Министерством внутренних дел Австрии. Перестройка помещения должна закончиться до 2022 года. Весь процесс будет стоить 5 миллионов евро. 

Дом в австрийском городе Браунау-на-Инне был местом, где 20 апреля 1889 года родился Адольф Гитлер. В 2016 году австрийское правительство взяло его под свой контроль.


В 2017 году Высокий суд Австрии постановил, что правительство имеет право конфисковать здание после того, как владелец отказался его продавать. Предложение снести его отвергли. Однако, в ноябре правительство объявило, что откроет в доме отделение полиции.

"Некоторые люди могут подумать, правильно ли так использовать это помещение, стоит туда поместить полицию? На самом деле это лучшее его использование", - сказал министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер. 

"Почему? Полиция охраняет основные свободы и права. Офицеры полиции обучены быть партнерами граждан и, как правозащитники, защищают право собраний и свободы слова", - пояснил он.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Австрийские чиновники придумали способ, как сделать так, чтобы поклонники диктатора не устраивали паломничества на место его рождения.
 
Новости дня
Новости разные
 
Более 200 работ приняли участие в республиканском конкурсе музеев боевой славы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика