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«Саша три процента». В Беларуси запретили онлайн-выборы Лукашенко – вот как все выкручиваются
Источник материала: KYKY>
Еще недавно читатели TUT.by, Onliner и «Нашей Нивы» участвовали в онлайн-выборах президента: кликали на имя того кандидата, который им больше всего импонирует. Как вам новость о том, что теперь без особого разрешения так делать нельзя?
Выяснилось, что большинство читателей «НН» (50%) предпочло Виктора Бабарико, а Александра Лукашенко – лишь 3%. Примерно ту же картинку, подведя итоги,
И вот те самые голосовалки приравняли к опросам общественного мнения, касающимся общественно-политической ситуации. К такому экспертному заключению пришел Институт социологии НАН Беларуси. Смысл прост: такого рода «политические» опросы разрешается проводить только аккредитованным организациям. Для остальных возможен штраф – причем не только для изданий, но и для физлиц.
Однако запрет, кажется, дал противоположный эффект: во-первых, в интернете нашли способ, как его обыграть. А во-вторых, «симуляторы выборов» теперь устраивают почти все. Получается забавно, смотрите:
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Обложка: телеграм-канал «Чай з малинавым варэннем».
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Еще недавно читатели TUT.by, Onliner и «Нашей Нивы» участвовали в онлайн-выборах президента: кликали на имя того кандидата, который им больше всего импонирует. Как вам...
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