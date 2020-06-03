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«Саша три процента». В Беларуси запретили онлайн-выборы Лукашенко – вот как все выкручиваются

03.06.2020 06:38 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Еще недавно читатели TUT.by, Onliner и «Нашей Нивы» участвовали в онлайн-выборах президента: кликали на имя того кандидата, который им больше всего импонирует. Как вам новость о том, что теперь без особого разрешения так делать нельзя?

Выяснилось, что большинство читателей «НН» (50%) предпочло Виктора Бабарико, а Александра Лукашенко – лишь 3%. Примерно ту же картинку, подведя итоги, показал TUT.by. Как узнала «НН», эти цифры шокировали ближайшее окружение действующего президента. Родилась задача пресечь в СМИ подобные способы взаимодействия с аудиторией.

И вот те самые голосовалки приравняли к опросам общественного мнения, касающимся общественно-политической ситуации. К такому экспертному заключению пришел Институт социологии НАН Беларуси. Смысл прост: такого рода «политические» опросы разрешается проводить только аккредитованным организациям. Для остальных возможен штраф – причем не только для изданий, но и для физлиц.

Однако запрет, кажется, дал противоположный эффект: во-первых, в интернете нашли способ, как его обыграть. А во-вторых, «симуляторы выборов» теперь устраивают почти все. Получается забавно, смотрите:

Бонус! Мемы про «Сашу три процента»

Обложка: телеграм-канал «Чай з малинавым варэннем».

 
Теги: Новости
 
 
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Еще недавно читатели TUT.by, Onliner и «Нашей Нивы» участвовали в онлайн-выборах президента: кликали на имя того кандидата, который им больше всего импонирует. Как вам...
 
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