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Жуткое зрелище: из мусорного бака течёт нечто, напоминающее кровь

03.06.2020 06:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

"Ужасы" нашего города. Надеемся, что ничего страшного не произошло. Однако, согласитесь, впечатляет.

Жуткое зрелище: из мусорного бака течёт нечто, напоминающее кровь

Первое фото - иллюстрация, чтобы вам было не так страшно, а вот второе - микрорайон Южный, Брест.

Жуткое зрелище: из мусорного бака течёт нечто, напоминающее кровь

Автор фото уверяет, что поставил правоохранительные органы в известность (хотя они сразу не поверили), и ещё он убеждён - это точно кровь, а не что-то другое (запах стоит соответствующий).

Жуткое зрелище: из мусорного бака течёт нечто, напоминающее кровь

Жуткое зрелище: из мусорного бака течёт нечто, напоминающее кровь

Жуткое зрелище: из мусорного бака течёт нечто, напоминающее кровь Жуткое зрелище: из мусорного бака течёт нечто, напоминающее кровь Жуткое зрелище: из мусорного бака течёт нечто, напоминающее кровь Жуткое зрелище: из мусорного бака течёт нечто, напоминающее кровь Жуткое зрелище: из мусорного бака течёт нечто, напоминающее кровь
Жуткое зрелище: из мусорного бака течёт нечто, напоминающее кровь Жуткое зрелище: из мусорного бака течёт нечто, напоминающее кровь Жуткое зрелище: из мусорного бака течёт нечто, напоминающее кровь Жуткое зрелище: из мусорного бака течёт нечто, напоминающее кровь

Жуткое зрелище: из мусорного бака течёт нечто, напоминающее кровь
 
Теги: Брест
 
 
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  "Ужасы" нашего города. Надеемся, что ничего страшного не произошло. Однако, согласитесь, впечатляет. Первое фото - иллюстрация, чтобы вам было не так страшно, а вот...
 
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