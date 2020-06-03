Жуткое зрелище: из мусорного бака течёт нечто, напоминающее кровь

Источник материала: Виртуальный Брест

"Ужасы" нашего города. Надеемся, что ничего страшного не произошло. Однако, согласитесь, впечатляет.





Первое фото - иллюстрация, чтобы вам было не так страшно, а вот второе - микрорайон Южный, Брест.





Автор фото уверяет, что поставил правоохранительные органы в известность (хотя они сразу не поверили), и ещё он убеждён - это точно кровь, а не что-то другое (запах стоит соответствующий).