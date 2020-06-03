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Жуткое зрелище: из мусорного бака течёт нечто, напоминающее кровь
03.06.2020 06:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
"Ужасы" нашего города. Надеемся, что ничего страшного не произошло. Однако, согласитесь, впечатляет.
Первое фото - иллюстрация, чтобы вам было не так страшно, а вот второе - микрорайон Южный, Брест.
Автор фото уверяет, что поставил правоохранительные органы в известность (хотя они сразу не поверили), и ещё он убеждён - это точно кровь, а не что-то другое (запах стоит соответствующий).
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