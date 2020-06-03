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Благотворительный ретроавтопробег в честь Дня защиты детей совершил Opel 34 года выпуска
03.06.2020 06:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Мероприятие проходит уже не первый год и собирает все больше зрителей, многие из которые впоследствии становятся благотворителями.
Брестчане помнят Игоря Стукалова как руководителя Брестского клуба ретроавтомобилей и организатора международного фестиваля «Планета железяка» неоднократно проходившего в День города.
Как рассказал Игорь: «Автомобиль за два дня преодолел более тысячи километров, не обошлось без поломок, которые устранили своими силами. Установленные на крыше Opel, для привлечения публики, старый чемодан и детская педальная лошадь-игрушка создавали большую парусность в ветреную погоду. Зато почти каждый встречный автомобиль моргал в знак приветствия фарами, а водители и их пассажиры высовывали в знак приветствия руки с поднятыми вверх большими пальцами. По приезду в Минск дождь прекратился, и мы с успехом осуществили свою миссию. Огромное спасибо всем кто помог в организации автопробега ».
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Мероприятие проходит уже не первый год и собирает все больше зрителей, многие из которые впоследствии становятся благотворителями. Ретроавтомобиль Opel (1.3, model...
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