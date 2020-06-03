Благотворительный ретроавтопробег в честь Дня защиты детей совершил Opel 34 года выпуска

Источник материала: Виртуальный Брест

Мероприятие проходит уже не первый год и собирает все больше зрителей, многие из которые впоследствии становятся благотворителями.







Ретроавтомобиль Opel (1.3, model 1397), 1934 года выпуска, проехал по маршруту: Брест – Минск – Молодечно – усадьба-музей Забродье, Вилейский р-н. А 31 мая совершил остановку в Минске, на улице Монтажников, 2, на парковке магазина «Евроопт». Остановка продлилась 4 часа. В это время можно было рассмотреть автомобиль, сфотографироваться, узнать его историю, пообщаться с владельцем и параллельно совершить пожертвование в детский благотворительный фонд «Шанс».







Инициатор автопробега и владелец ретроавтомобиля – Игорь Стукалов получает огромное удовольствие от того, что делает. С 2005 года он проводит автопробеги в благотворительных целях, чтобы привлечь внимание людей к проблемам общества и культуре благотворительности, побудить их к хорошим делам: «Мы отправляемся в это путешествие для того, чтобы порадовать каждого, кто встретится на нашем пути. Иногда для улыбки нужно совсем чуть-чуть. Просто сделать что-то непривычное и новое, просто быть тем, кому не все равно. В честь Дня защиты детей пусть сбываются добрые дела!».





Брестчане помнят Игоря Стукалова как руководителя Брестского клуба ретроавтомобилей и организатора международного фестиваля «Планета железяка» неоднократно проходившего в День города.

Как рассказал Игорь: «Автомобиль за два дня преодолел более тысячи километров, не обошлось без поломок, которые устранили своими силами. Установленные на крыше Opel, для привлечения публики, старый чемодан и детская педальная лошадь-игрушка создавали большую парусность в ветреную погоду. Зато почти каждый встречный автомобиль моргал в знак приветствия фарами, а водители и их пассажиры высовывали в знак приветствия руки с поднятыми вверх большими пальцами. По приезду в Минск дождь прекратился, и мы с успехом осуществили свою миссию. Огромное спасибо всем кто помог в организации автопробега ».