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«Всю жизнь откладывал на свой дом - а землю могут изъять». В Брестском районе молодая семья борется за участок

03.06.2020 07:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Самойлов из агрогородка Большие Мотыкалы, Брестского района, еще на первых курсах универа поставил себе четкие цели на несколько ближайших пятилеток: получить диплом, создать семью, построить «дом мечты», открыть свое дело. Сейчас Александру 28. У него есть диплом, есть жена с годовалым ребенком, есть две работы и земельный участок, за который он отдал все свои сбережения. На купленных сотках со временем должен был вырасти одноэтажный дом семьи Самойловых. Таков был план — пока не вмешались обстоятельства. Начались финансовые сложности, навалились долги, Александр попал в аварию... Было, мягко говоря, не до строительства. И получилось, что в течение года после покупки и регистрации участка семья не приступила к его освоению — и теперь может его лишиться по решению суда. Законно — факт. Человечно ли — вот тут Александр сомневается. TUT.BY попробовал разобраться.


Здесь в будущем может появиться «дом мечты» семьи Самойловых

С Александром мы встречаемся в районе коттеджной застройки на окраине Больших Мотыкал. Его участок — возле дороги. По соседству строятся другие дома. Степень их готовности разная: где-то стоят уже застекленные коробки, где-то еще возводятся стены.

От «дома мечты» Александра же пока есть только фундамент. Парень ведет нас мимо куч песка по лабиринтам траншей, рисуя в воображении контуры будущего семейного коттеджа, которого уже может и не быть.

— Здесь у нас будет открытая кухня, совмещенная с небольшой гостиной, — проводит Александр к северо-западному углу воображаемого дома. — Это на самом деле «дом мечты». Здесь все, как мы хотели. Вон там, в середине, будет прихожая, за ней — две детские комнаты. Рядом с ними наша спальная с гардеробной. Здесь ванная на шесть квадратов, а с южной стороны — терраса небольшая, чтобы мы могли утром выйти чай попить. По проекту есть и гараж, но когда он будет — не знаю. Не до него пока.

Сейчас семья Самойловых живет в доме у матери Александра, а их «дом мечты» рискует так и остаться в мечтах.

«Любка, нам надо строиться»

Деньги на свой дом Александр откладывал с университета.

— Я в универе на мойке работал, ходил машины разгружать, работал грузчиком, на огурцах. Везде работал. Никуда не ходил, ни в какие клубы. Я все сюда откладывал потому, что знал, что хочу свой дом и свое дело. Мне нужно, чтобы у моей семьи свое какое-то гнездышко было. Хочу, чтобы мама мной гордилась, что я сам, без чьей-либо помощи смог его построить, — объясняет Александр.

После выпуска молодой специалист поработал немного в транспортной инспекции, а потом ушел к частникам, где платили больше. Сейчас у парня две работы. Первая — продавец рыбы. График два через два. В остальное время он развозит на рефрижераторе мясо по стране. Доход Александра зависит от количества смен и пройденных километров. В хорошие месяцы выходит до 1500 рублей.

— Я работаю до 23.00 на рыбе. Потом у меня ночная загрузка мясом. В 2.00−3.00 меня загружают, а в 8.00−9.00 я должен быть в условных Барановичах и за день доставить товар по другим точкам, — описывает свой рабочий день Александр, — Я бомбил-бомбил, мне жена говорила: «Саша, хватит». А я ей: «Любка, нам надо строиться». Всего себя отдавал в работу. Сынок подрос, уже зубки лезли, мне жена видео скидывала, фотографии, а я этого не видел — на работе постоянно. Вот такая жизнь. Нам некому помочь. У жены папа тракторист, мама — швея. У меня мама в детсаду нянечкой работает, отец ушел в другую семью, мы с ним не общаемся.


Александр Самойлов

«Бытовые ситуации нас немного подкосили»

Заветный участок Александр купил на аукционе 17 января прошлого года. Думал потратить не больше 8 тысяч долларов семейных накоплений, но во время торгов цена выросла до 13 тысяч. С помощью родных и знакомых Александр собрал нужную сумму — и 8 февраля 2019 года зарегистрировал участок в частную собственность. По договору за год он должен был приступить к его освоению.

— К освоению сразу не приступил: зима была, ребеночек маленький родился, — начал объяснять Александр.

— Разные обстоятельства были, — подключилась к разговору супруга Любовь, держа на руках маленького Женю. — Саша в аварию попал на второй работе. Эти бытовые ситуации нас немного подкосили.

Из-за финансовых сложностей договор на подготовку проекта будущего дома Александр заключил лишь 5 марта этого года.


— 25 марта проект у меня был уже на руках. В тот же день я поехал в райисполком и отдал проект главному архитектору. Он мне сказал придти через 5 дней. Я вернулся 30 марта, мне сказали еще подготовить технические условия для дома: на газ, на воду. В тот же день я написал заявления на разрешение строительства и на технические условия. А 1 апреля уже получил предписание, по которому в срок до 23 апреля должен приступить к освоению земли. Но так как документация у меня еще готовилась, приступать я не мог — это было бы незаконно, — говорит Александр.

6 апреля Александр заключил договор с фирмой, чтобы выкопать траншеи под фундамент, а 20 апреля забрал документы из райисполкома и пошел в архитектурное бюро, чтобы они сделали привязку будущего дома к соседнему строению.

13 мая рабочие сняли плодородный слой земли, выкопали траншеи и связали арматуру. Через неделю на участке залили фундамент.

— И все это время мы даже не знали, что на нас сельисполком уже подал в суд об изъятии участка. Мы знали, что по срокам опаздывали, ездили-ездили в сельисполком, чтобы показать председателю документы, подтвердить, что мы осваиваем землю, работаем. Три раза ходили туда, но встретиться не удалось. У председателя единственное приемное время — среда с 9.00 до 11.00. Так получалось, что у мужа с двумя работами никак не получалось с ним встретиться в это время. В день, когда нам пришла повестка в суд, муж нашел личный телефон председателя. Позвонил ему, объяснил, на каком мы находимся этапе. Но ему сказали, что об этом они будут разговаривать уже в суде, — объясняет Любовь.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Электронный Солигорск

«К чему такая спешка?!»

Александр не отрицает, что нарушил сроки освоения участка, но объясняет, что не мог заниматься строительством из-за финансовых трудностей. Семейный бюджет уходил на возврат долгов, уход за новорожденным сыном. Благополучие семьи подкосила и авария, в которую Александр попал в феврале. В тот день он возвращался на пустом рефрижераторе в Брест из Микашевичей. Около 16.00 уснул за рулем и врезался в попутный Mercedes.

— Машина, на которой я ехал, до сих пор в ремонте, в Mercedes половину задней части раскурочило. Хорошо, что никто не пострадал, — вздыхает парень.

Как только у семьи появились хоть какие-то деньги, они занялись освоением участка. Сумма, по подсчетам Александра, получилась немалая. Рытье траншей, покупка материалов, заливка фундамента, оплата работы и доставки ему обошлись почти в 4 тысячи долларов.

— Я весь год рвался-рвался, чтобы за это время отдать долги и насобирать на фундамент, чтобы не забрали участок. Только насобирал сумму, а они уже начали действовать, — вздыхает Александр.

— Мы взрослые люди, не скандалисты какие-то и не жалобщики. Мы понимаем, что нарушили сроки. Но всего на два месяца. И мы все уже делаем. Зачем подавать в суд? К чему такая спешка?! — поддерживает супруга.

«Владимир Николаевич, куда вы смотрите?»

Председатель Мотыкальского сельисполкома Владимир Леташков по-человечески семью Самойловых, говорит он TUT.BY, понимает. Но подчеркивает, что и у него в этой ситуации другого выхода не было: контроль за использованием земельных участков осуществляет управление землеустройства Брестского района, и, если бы Владимир Николаевич не принял меры, вопросы у контролирующих органов возникли бы уже к нему.

— Приехала комиссия, заехала на участок [Самойловых] и говорит мне: «Владимир Николаевич, куда вы смотрите?». Я говорю: «Подождите, в феврале прошлого года он его зарегистрировал. Сейчас февраль месяц. Еще время есть». Мне: «Хорошо, в течение месяца должны обследовать». 30 марта обследуем — ничего. Мы высылаем Самойлову предписание, в котором указано, что в суд будет направлен иск об изъятии участка, если он не приступит к его освоению до 23 апреля. 23 апреля проводится обследование участка той же комиссией, в таком же составе. Ничего. К освоению так и не приступил, — вздыхает Владимир Леташков.

Председатель подчеркивает, что Александр знал, что может лишиться участка, если в течение года не займется его освоением.

— Во время аукциона аукционист рассказывает всем участникам торгов условия продажи и использования земельного участка. Человек землю купил — составляется протокол. Протокол покупатель получает на руки, расписывается. В одном из пунктов конкретно расписано, что в течение года ему необходимо приступить к освоению участка. Мы также разъясняем, что в течение года после покупки участка человек должен прийти, получить разрешительную документацию, сделать проект и выполнить любое действие: построить фундамент под сарай, под гараж, под любую хозпостройку. После этого у покупателя уже есть восемь лет на освоение этого участка. Более скажу, даже если за восемь не успевает, то приходит ко мне, пишет заявление о трудном материальном положении с просьбой продлить срок освоения еще на год-два. Никогда не изымались эти участки, — объясняет председатель.

Владимир Николаевич также отмечает, что за год простоя владельцы участка к нему не обращались, чтобы рассказать о причинах задержки:

— Он живет в Больших Мотыкалах. Мой телефон висит на стенде в сельсовете. В чем проблема придти сюда и объяснить ситуацию?! Никаких действий. Естественно, сельсовет обязан был составить исковое заявление [об изъятии участка — TUT.BY], что я и сделал.

По словам председателя сельисполкома, это уже третий иск в суд об изъятии этого земельного участка:

— Может есть в этом и какая-то мистика. Участки в этом квартале начали выдаваться еще в 2009 году. Я пришел сюда в 2012 году работать председателем — и этот участок был первый раз изъят у первого владельца. Потом его предоставили по очереди многодетной семье, которая проживает в Ковердяках. Они его не освоили — снова через суд изъяли. Теперь вот опять.

Судебное заседание по гражданскому иску Мотыкальского сельсовета об изъятии у Александра земельного участка назначено на 9 июня.

— Я в суде не буду требовать его наказать и участок изъять, но и забрать исковое заявление я тоже не имею полномочий, — резюмировал Владимир Леташков.

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Теги: Брест
 
 
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На купленных сотках со временем должен был вырасти одноэтажный дом семьи Самойловых. Таков был план - пока не вмешались обстоятельства. И получилось, что в течение...
 
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