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Виктор Бабарико принес извинения

03.06.2020 07:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Скандал" из-за того, что прeтендент на президентское кресло Виктор Бабарико, якобы, ведет нас к единому рублю с Россией, потух, не начавшись.





Свою позицию разъяснил сам экс-глава "Белгазпромбанка", разместив вот такой пост в Фейсбук.

Добрый вечер, дорогие друзья!

Сегодня, в материалах ресурса «Наша Нива», была помещена цитата из моего большого интервью газете «Московский комсомолец», касающаяся вопроса введения единой валюты в рамках возможных интеграционных процессов с Российской Федерацией.

Вырванная из контекста всего интервью, она полностью искажает мою позицию по вопросу построения независимой Беларуси.

Со своей стороны я ещё раз хочу сказать: суверенитет и независимость Беларуси - незыблемая ценность. В настоящий момент я не вижу никаких предпосылок даже для обсуждения вопроса о единой валюте.

Приношу вам свои искренние извинения за недостаточно четкий и однозначный ответ на очень важный для всех нас вопрос, данный мной в интервью газете «Московский комсомолец».
 
Теги: Курсы валют
 
 
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"Скандал" из-за того, что прeтендент на президентское кресло Виктор Бабарико, якобы, ведет нас к единому рублю с Россией, потух, не начавшись.
 
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