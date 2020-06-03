Вы хоть слово поняли? Попробуйте разобраться, о чем поет Скриптонит (да, это русский язык)

Источник материала: Tut.by

Одному из самых видных русскоязычных рэперов Скриптониту сегодня исполняется 30 лет. AFISHA.TUT.BY не могла обойти вниманием такое событие, но отметим юбилей музыканта мы по-особенному: попробуем без шпаргалок разобраться, о чем поет рэпер, чья визитная карточка — невнятная речь.



Скриптонит в Минске. Фото: Сергей Тарасов, AFISHA.TUT.BY

Одна из фишек казахского рэпера Адиля Жалелова (он же Скриптонита) в том, что он очень стильно мямлит тексты своих песен, и порой без подсказок сложно разобрать, на каком языке он поет. Проведем эксперимент: предложим вам фрагменты его треков, а вы попробуйте понять, что он пропевает. Может, это только у нас что-то со слухом?

Начнем с простого. Трек «Не забирай меня с пати» Скрипта записал с Надей Дорофеевой, вокалисткой группы «Время и стекло». Понимаете, о чем они поют? Если услышите что-то про розарий и Кришну, это нормально.

Ну и что я должен был тут услышать? Не забирай меня с пати, не забирай меня спать

И не запирай меня в хате, все кричат: мы зае…

Да и как на вокзале, грязь,

Да, мы как-то раз зареклись, да, я хочу все послать.

Нет, не забирай меня спать. Кстати, Скриптонит любит записывать с кем-нибудь фиты. У него есть совместные треки с рэперами Бастой, Major Lazer, T-Fest и ATL.

Первый трек был разминкой, усложнимся. В песне «Глупые и ненужные» Скриптонит уже больше похож на самого себя. А что поет-то?

Ладно, сдаюсь. О чем здесь? Увела ото всех крашеными кончиками волос.

Я почти без монет, отпустили момент, но нет,

Но нет, но нет.

Послушаем еще один отрывок — из трека «Колеса». Тут вам все понятно?

Мммм, не совсем. О чем тут? Все любят колеса либо на них кататься,

У кого-то много денег, у кого-то — двадцать.

Двадцать либо меньше штук на все дела и кайфы,

Штук на «жили-были», ведь

Все любят колеса.

Или вот возьмем музыку из клипа «Вечеринка» (и вы сейчас сломаете себе голову).

Помогайте! На часах будто сегодня месяц шестой, а день — третий.

Сделаем еще одну попытку. Все разберете в фрагменте из композиции «Стиль»?

В общем-то, все понятно. Но покажите текст на всякий случай. Ты понял?

Мы из костей и крови (крови),

Из мяса, ненависти и любви.

Мы хотим считать деньги, а не дни до…

Наших лучших дней, наших лучших дней.

Еще не устали? Попробуйте декодировать, что Скриптонит бормочет в треке «Москва любит».

Боже, я ничего не пониманию. Розовый вымыл весь твой кальций,

К тебе пришла зубная фея

Красивая лыба, погнутые пальцы,

В округе не найти дебила новее, периферия.

Весь твой V.I.P. — периферия.

Тут «салам алейкум», там «дева Мария».

Тебе саламалейкум без анестезии…

А вот последнее задание: оно, кстати, самое сложное. О чем Скрипта читает в треке «Заснеженные паруса»?

Ну что за издевательство? Давайте сюда слова песни. Твой такой наигранный мир летит пополам,

Осколками в тебя и меня.

Динамик хрипит рваный,

С ним не развести по каналам,

Парус перестанет искать.

Кстати, напомним, что Скриптонит со своей группой выступит в Минске уже в ноябре. Пойдете? Теперь-то вы уже полностью готовы ко встрече с рэпером.

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