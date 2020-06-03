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Вы хоть слово поняли? Попробуйте разобраться, о чем поет Скриптонит (да, это русский язык)

03.06.2020 07:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Одному из самых видных русскоязычных рэперов Скриптониту сегодня исполняется 30 лет. AFISHA.TUT.BY не могла обойти вниманием такое событие, но отметим юбилей музыканта мы по-особенному: попробуем без шпаргалок разобраться, о чем поет рэпер, чья визитная карточка — невнятная речь.


Скриптонит в Минске. Фото: Сергей Тарасов, AFISHA.TUT.BY

Одна из фишек казахского рэпера Адиля Жалелова (он же Скриптонита) в том, что он очень стильно мямлит тексты своих песен, и порой без подсказок сложно разобрать, на каком языке он поет. Проведем эксперимент: предложим вам фрагменты его треков, а вы попробуйте понять, что он пропевает. Может, это только у нас что-то со слухом?

Начнем с простого. Трек «Не забирай меня с пати» Скрипта записал с Надей Дорофеевой, вокалисткой группы «Время и стекло». Понимаете, о чем они поют? Если услышите что-то про розарий и Кришну, это нормально.

Ну и что я должен был тут услышать?

Не забирай меня с пати, не забирай меня спать
И не запирай меня в хате, все кричат: мы зае…
Да и как на вокзале, грязь,
Да, мы как-то раз зареклись, да, я хочу все послать.
Нет, не забирай меня спать.

Кстати, Скриптонит любит записывать с кем-нибудь фиты. У него есть совместные треки с рэперами Бастой, Major Lazer, T-Fest и ATL.

Первый трек был разминкой, усложнимся. В песне «Глупые и ненужные» Скриптонит уже больше похож на самого себя. А что поет-то?

Ладно, сдаюсь. О чем здесь?

Увела ото всех крашеными кончиками волос.
Я почти без монет, отпустили момент, но нет,
Но нет, но нет.

Послушаем еще один отрывок — из трека «Колеса». Тут вам все понятно?

Мммм, не совсем. О чем тут?

Все любят колеса либо на них кататься,
У кого-то много денег, у кого-то — двадцать.
Двадцать либо меньше штук на все дела и кайфы,
Штук на «жили-были», ведь
Все любят колеса.

Или вот возьмем музыку из клипа «Вечеринка» (и вы сейчас сломаете себе голову).

Помогайте!

На часах будто сегодня месяц шестой, а день — третий.

Сделаем еще одну попытку. Все разберете в фрагменте из композиции «Стиль»?

В общем-то, все понятно. Но покажите текст на всякий случай.

Ты понял?
Мы из костей и крови (крови),
Из мяса, ненависти и любви.
Мы хотим считать деньги, а не дни до…
Наших лучших дней, наших лучших дней.

Еще не устали? Попробуйте декодировать, что Скриптонит бормочет в треке «Москва любит».

Боже, я ничего не пониманию.

Розовый вымыл весь твой кальций,
К тебе пришла зубная фея
Красивая лыба, погнутые пальцы,
В округе не найти дебила новее, периферия.
Весь твой V.I.P. — периферия.
Тут «салам алейкум», там «дева Мария».
Тебе саламалейкум без анестезии…

А вот последнее задание: оно, кстати, самое сложное. О чем Скрипта читает в треке «Заснеженные паруса»?

Ну что за издевательство? Давайте сюда слова песни.

Твой такой наигранный мир летит пополам,
Осколками в тебя и меня.
Динамик хрипит рваный,
С ним не развести по каналам,
Парус перестанет искать.

Кстати, напомним, что Скриптонит со своей группой выступит в Минске уже в ноябре. Пойдете? Теперь-то вы уже полностью готовы ко встрече с рэпером.

Концерт Скриптонита

Когда: 7 ноября, 19.00
Где: Prime Hall
Сколько: от 60 рублей

Купить билет

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Теги: Минск
 
 
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Одному из самых видных русскоязычных рэперов Скриптониту сегодня исполняется 30 лет. AFISHA.TUT.BY не могла обойти вниманием такое событие, но отметим юбилей музыканта...
 
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