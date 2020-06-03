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Вы хоть слово поняли? Попробуйте разобраться, о чем поет Скриптонит (да, это русский язык)
Источник материала: Tut.by
Одному из самых видных русскоязычных рэперов Скриптониту сегодня исполняется 30 лет. AFISHA.TUT.BY не могла обойти вниманием такое событие, но отметим юбилей музыканта мы по-особенному: попробуем без шпаргалок разобраться, о чем поет рэпер, чья визитная карточка — невнятная речь.
Одна из фишек казахского рэпера Адиля Жалелова (он же Скриптонита) в том, что он очень стильно мямлит тексты своих песен, и порой без подсказок сложно разобрать, на каком языке он поет. Проведем эксперимент: предложим вам фрагменты его треков, а вы попробуйте понять, что он пропевает. Может, это только у нас что-то со слухом?
Начнем с простого. Трек «Не забирай меня с пати» Скрипта записал с Надей Дорофеевой, вокалисткой группы «Время и стекло». Понимаете, о чем они поют? Если услышите что-то про розарий и Кришну, это нормально.
Ну и что я должен был тут услышать?
Не забирай меня с пати, не забирай меня спать
Кстати, Скриптонит любит записывать с кем-нибудь фиты. У него есть совместные треки с рэперами Бастой, Major Lazer, T-Fest и ATL.
Первый трек был разминкой, усложнимся. В песне «Глупые и ненужные» Скриптонит уже больше похож на самого себя. А что поет-то?
Ладно, сдаюсь. О чем здесь?
Увела ото всех крашеными кончиками волос.
Послушаем еще один отрывок — из трека «Колеса». Тут вам все понятно?
Мммм, не совсем. О чем тут?
Все любят колеса либо на них кататься,
Или вот возьмем музыку из клипа «Вечеринка» (и вы сейчас сломаете себе голову).
Помогайте!
На часах будто сегодня месяц шестой, а день — третий.
Сделаем еще одну попытку. Все разберете в фрагменте из композиции «Стиль»?
В общем-то, все понятно. Но покажите текст на всякий случай.
Ты понял?
Еще не устали? Попробуйте декодировать, что Скриптонит бормочет в треке «Москва любит».
Боже, я ничего не пониманию.
Розовый вымыл весь твой кальций,
А вот последнее задание: оно, кстати, самое сложное. О чем Скрипта читает в треке «Заснеженные паруса»?
Ну что за издевательство? Давайте сюда слова песни.
Твой такой наигранный мир летит пополам,
Кстати, напомним, что Скриптонит со своей группой выступит в Минске уже в ноябре. Пойдете? Теперь-то вы уже полностью готовы ко встрече с рэпером.
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Одному из самых видных русскоязычных рэперов Скриптониту сегодня исполняется 30 лет. AFISHA.TUT.BY не могла обойти вниманием такое событие, но отметим юбилей музыканта...
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