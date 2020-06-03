В США за время протестов погибли не менее 11 человек

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Как сообщает Associated Press, также десятки человек были ранены.





По данным агентства, жертвами стали жители девяти городов: Сент-Луиса, Луисвилля, Окленда, Индианаполиса, Давенпорта, Миннеаполиса, Омахи, Детройта и пригорода Чикаго.









Отмечается, что большинство погибших — афроамериканцы.





По данным властей, в Сент-Луисе был застрелен 77-летний отставной капитан полиции Дэвид Дорн, который служил в армии 38 лет.





Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье погибшего и выразил благодарность всем полицейским за службу.





«Мы очень уважаем семью Дэвида Дорна, великого капитана полиции из Сент-Луиса, который был жестоко застрелен подлыми мародерами прошлой ночью. Мы чтим наших полицейских, возможно, больше, чем когда-либо прежде. Спасибо!», — написал Трамп в Twitter.





Напомним, что уже неделю во многих американских городах продолжаются уличные протесты с погромами и актами вандализма, вспыхнувшие после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая.





Полицейские задержали его при попытке расплатиться в магазине банкнотой, которую продавцы сочли фальшивой. Один из полицейских прижал его к асфальту, надавив коленом на горло. Флойд заявлял, что не может дышать, но сотрудники полиции не обращали на это внимания.





Позднее мужчина скончался в больнице. Согласно результатам вскрытия, смерть наступила в результате «механической асфиксии».





Четырех полицейских, причастных к гибели безоружного афроамериканца, уволили. А офицера полиции, державшего задержанного на земле, взяли под стражу.