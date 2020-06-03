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В США за время протестов погибли не менее 11 человек
Источник материала: Партизан
В США в ходе протестов и беспорядков, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских, погибли не менее 11 человек.
Фото Reuters
Как сообщает Associated Press, также десятки человек были ранены.
По данным агентства, жертвами стали жители девяти городов: Сент-Луиса, Луисвилля, Окленда, Индианаполиса, Давенпорта, Миннеаполиса, Омахи, Детройта и пригорода Чикаго.
Отмечается, что большинство погибших — афроамериканцы.
По данным властей, в Сент-Луисе был застрелен 77-летний отставной капитан полиции Дэвид Дорн, который служил в армии 38 лет.
Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье погибшего и выразил благодарность всем полицейским за службу.
«Мы очень уважаем семью Дэвида Дорна, великого капитана полиции из Сент-Луиса, который был жестоко застрелен подлыми мародерами прошлой ночью. Мы чтим наших полицейских, возможно, больше, чем когда-либо прежде. Спасибо!», — написал Трамп в Twitter.
Напомним, что уже неделю во многих американских городах продолжаются уличные протесты с погромами и актами вандализма, вспыхнувшие после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая.
Полицейские задержали его при попытке расплатиться в магазине банкнотой, которую продавцы сочли фальшивой. Один из полицейских прижал его к асфальту, надавив коленом на горло. Флойд заявлял, что не может дышать, но сотрудники полиции не обращали на это внимания.
Позднее мужчина скончался в больнице. Согласно результатам вскрытия, смерть наступила в результате «механической асфиксии».
Четырех полицейских, причастных к гибели безоружного афроамериканца, уволили. А офицера полиции, державшего задержанного на земле, взяли под стражу.
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В США в ходе протестов и беспорядков, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских, погибли не менее 11 человек.
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