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Мэр Минска: Подошел, расписался и дальше, ну, живешь, работаешь, прогуливаешься и так далее

03.06.2020 07:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

2 июня Александр Лукашенко принимал с докладом председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака. Президент заявил мэру, что ждет полного порядка в Минске. О том, как как надо отдавать подпись за претендента в кандидаты, и как будет действовать милиция, Анатолий Сивак рассказал журналистам в программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По словам мэра, ресурсов для поддержания порядка достаточно.

— Но здесь же не на первом месте этот ресурс использовать. На этом этапе мы пока ограничиваемся тем, что объясняем людям, что это за процесс — это не процесс агитации: собираются митинги, идет обсуждение, высказываются мнения. Это простой процесс сбора подписей. Подошел, расписался и дальше, ну, живешь, работаешь, прогуливаешься и так далее, — сказал Сивак.

Он отметил, что сейчас властями идет «процесс убеждения людей, разъяснения, этой позиции пока происходит».

— Но есть люди, которые вообще не то что не хотят понимать — они этот процесс сбора подписей специально используют для того, чтобы эту, ну… были такие заявления, что «мы его используем для того, чтобы проводить какую-то агитацию, и вообще не за выборы, не за себя как за кандидата», а, значит, просто, наверно, навязать какую-то свою позицию, значит, устроить какую-то демонстрацию. Порой проходят какие-то на грани фола перепалки. Вот за это, безусловно, на этом этапе мы будем принимать решения, чтобы эти люди, эти провокаторы не появлялись в этих местах, — добавил мэр.

Напомним, 2 июня Александр Лукашенко принимал с докладом председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака. Президент заявил мэру, что ждет полного порядка в Минске.

— Жду от тебя и от правоохранителей полного порядка в городе-герое Минске. Ни в коем случае нельзя мешать людям жить. Я вот так смотрю на них, чистенький, убранный, уютный городишко. Можно и с детками где-то прогуляться, и на велодорожке прокатиться, и на лыжероллерную трассу сходить, и спортом занимайся не хочу. Но вот же неймется кому-то, — сказал президент.

Ранее Анатолий Сивак высказывал мнение, что из-за людей, настроенных на обострение ситуации, сбор подписей во время предвыборной кампании может превратиться в массовое мероприятие.

 
Теги: Минск
 
 
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О том, как как надо отдавать подпись за претендента в кандидаты, и как будет действовать милиция, Анатолий Сивак рассказал журналистам в программе «Разговор у...
 
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