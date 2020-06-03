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Будущий облик Минска: Лукашенко ознакомился с градостроительными планами
03.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Строительство социальных объектов. О новых проектах президенту Беларуси Александру Лукашенко сегодня рассказал председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак. В Беларуси в ближайшее время планируют построить 33 объекта здравоохранения и образования, среди них 10 больниц и поликлиник, сообщает телеканал «МИР 24».
Говорили и о застройке многофункционального комплекса «Минск-Мир». Это новый жилой комплекс в центре столицы с развитой инфраструктурой.
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В Беларуси в ближайшее время планируют построить 33 объекта здравоохранения и образования, среди них 10 больниц и поликлиник.
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