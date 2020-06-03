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Будущий облик Минска: Лукашенко ознакомился с градостроительными планами

03.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Строительство социальных объектов. О новых проектах президенту Беларуси Александру Лукашенко сегодня рассказал председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак. В Беларуси в ближайшее время планируют построить 33 объекта здравоохранения и образования, среди них 10 больниц и поликлиник, сообщает телеканал «МИР 24».

Говорили и о застройке многофункционального комплекса «Минск-Мир». Это новый жилой комплекс в центре столицы с развитой инфраструктурой.

«Меня волнует строительство общественных зданий: финансового центра, отчасти торгово-развлекательный центр – таких, которые сегодня не продашь и быстрые деньги не получишь. Жилье – это ясно. Жилье хорошее строят, молодцы. А надо же заниматься и остальными объектами», – считает белорусский лидер.



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Теги: Минск
 
 
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В Беларуси в ближайшее время планируют построить 33 объекта здравоохранения и образования, среди них 10 больниц и поликлиник.
 
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