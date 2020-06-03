ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Активисты-волонтеры Дубровенского РК ОО «БРСМ» приняли участие в акции «Маленькие дети на большой планете»

03.06.2020 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Активисты-волонтеры Дубровенского РК ОО «БРСМ» приняли участие в акции «Маленькие дети на большой планете»

Первый день лета отличился нехарактерно холодной и хмурой погодой, но это не стало поводом для грусти. В Международный день защиты детей можно было согреться от искренних улыбок воспитанников Дубровенского социально-педагогического центра, которые принимали гостей с подарками и поздравлениями. Ежегодно активисты-волонтеры Дубровенского РК ОО «БРСМ» приезжают в Дубровенский СПЦ.

В рамках республиканской акции «День защиты детей с БРСМ» прошла районная акция «Маленькие дети на большой планете». В связи с эпидемиологиче­ской ситуацией встреча проходила во дворе центра. Татьяна Шкиндерова, первый секретарь Дубровенского РК ОО «БРСМ»,  по традиции принесла детям большой торт и подарки. Спонсорами праздника выступили Белагропромбанк, Беларусбанк, райисполком, индивидуальные предприниматели — Нина Морозова, Вероника Лукашевич. Представители Белагропромбанка в лице директора Владимира Селиханова и заместителя Алеси Беркозовой лично приехали поздравить детей с праздником и вручили подарки.

Анна ХАДКЕВИЧ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый день лета отличился нехарактерно холодной и хмурой погодой, но это не стало поводом для грусти. В Международный день защиты
 
Новости дня
Новости разные
 
Три стрижки, которые станут самыми модными этим летом. Бонус: они идут всем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.06.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика