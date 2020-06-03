Активисты-волонтеры Дубровенского РК ОО «БРСМ» приняли участие в акции «Маленькие дети на большой планете»

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Первый день лета отличился нехарактерно холодной и хмурой погодой, но это не стало поводом для грусти. В Международный день защиты детей можно было согреться от искренних улыбок воспитанников Дубровенского социально-педагогического центра, которые принимали гостей с подарками и поздравлениями. Ежегодно активисты-волонтеры Дубровенского РК ОО «БРСМ» приезжают в Дубровенский СПЦ.

В рамках республиканской акции «День защиты детей с БРСМ» прошла районная акция «Маленькие дети на большой планете». В связи с эпидемиологиче­ской ситуацией встреча проходила во дворе центра. Татьяна Шкиндерова, первый секретарь Дубровенского РК ОО «БРСМ», по традиции принесла детям большой торт и подарки. Спонсорами праздника выступили Белагропромбанк, Беларусбанк, райисполком, индивидуальные предприниматели — Нина Морозова, Вероника Лукашевич. Представители Белагропромбанка в лице директора Владимира Селиханова и заместителя Алеси Беркозовой лично приехали поздравить детей с праздником и вручили подарки.

Анна ХАДКЕВИЧ