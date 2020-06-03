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На президентских выборах белорусы смогут проголосовать в трех городах РФ
Источник материала: Партизан
В трех городах России будут организованы избирательные участки для голосования на предстоящих выборах президента РБ, сообщило посольство Беларуси в РФ.
Свои голоса белорусы смогут отдать в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.
«…определены следующие места нахождения участков: посольство Республики Беларусь в Российской Федерации (101990, г. Москва, ул. Маросейка, д. 17/6, строение 3); отделение посольства в Санкт-Петербурге (191124, г. Санкт-Петербург, ул. Бонч-Бруевича, д. 3.); отделение посольства в Калининграде (236010, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, д. 35а)», - говорится в сообщении посольства.
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В трех городах России будут организованы избирательные участки для голосования на предстоящих выборах президента РБ, сообщило посольство Беларуси в РФ.
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