ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Участники саммита G7 не хотят встречаться с Путиным

03.06.2020 08:36 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

США как председатель «Большой семерки» (G7) могут пригласить Россию на саммит в качестве наблюдателя, но менять состав участников этого неформального объединения они не могут.




Об этом на пресс-брифинге заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает РБК.

«Я бы хотел подчеркнуть, что прерогативой председателя G7, в данном случае США, является возможность выслать гостевые приглашения. Но изменение состава участников, формата [саммита] на постоянной основе — не прерогатива председателя G7», — сказал Боррель.

Пригласить на саммит G7 президента России Владимира Путина в конце мая 2020 года предложил его американский коллега Дональд Трамп. Тогда он указал, что саммит, который собирались проводить в июне, надо отложить до сентября.

1 июня против участия Путина категорически высказался премьер Канады Джастин Трюдо. Он напомнил, что Россию исключили из такого формата в 2014 году после присоединения Крыма (тогда это был G8), и, по его мнению, страна по-прежнему остается «разрушительной силой».

Представитель британского премьера Бориса Джонсона заявил, что решения о составе G7 должны приниматься единогласно. И Великобритания не поддержит возвращение России, пока та «не прекратит агрессивную и дестабилизирующую деятельность». При этом представитель Джонсона добавил, что приглашать ту или иную страну, не входящую в G7, является «обычным делом» и это решение остается на усмотрение принимающей стороны.

Трамп допускал участие Путина в саммите «Большой семерки» еще в августе 2019 года. Тогда он предполагал, что российский президент может посетить мероприятие в качестве гостя. В Кремле подтвердили, что сейчас Трамп приглашал Россию на G7, но в этом предложении остается «много неясностей». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял, что нюансы проведения таких мероприятий необходимо обсудить по дипломатическим каналам.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
США как председатель «Большой семерки» (G7) могут пригласить Россию на саммит в качестве наблюдателя, но менять состав участников этого неформального объединения...
 
Новости дня
Новости разные
 
Активисты-волонтеры Дубровенского РК ОО «БРСМ» приняли участие в акции «Маленькие дети на большой планете»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика