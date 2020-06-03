Председатель совета директоров Twitter ушел со своего поста

















В своем заявлении Пичетт отметил заслуги своего предшественника и подчеркнул, что за пять лет своей деятельности он обеспечил стабильную работу команды Twitter, передает Reuters.





«Учитывая силу и глубину управленческой команды Twitter и руководства, мы считаем, что сейчас самое время для развития нашей структуры управления в соответствии с передовой практикой», — сказал новый председатель совета директоров Twitter.





До работы в компании Пичетт занимал пост финансового директора Google.





Кордестани заступил на должность председателя совета директоров в 2015 году. Он останется в совете, сообщает CNBC. Причина ухода Кордестани не сообщалась.





РБК. Изменения в руководстве компании произошли на фоне ухудшающихся отношений Twitter с президентом Дональдом Трампом. В конце мая Трамп заявил, что мог бы закрыть компанию, однако для этого нужно пройти юридические процедуры. «Если бы он мог быть законно закрыт, я бы сделал это», — подчеркнул Трамп, передает





Президент высказался сразу после того, как подписал приказ о регулировании соцсетей. Трамп считает, что у социальных сетей появилась «неконтролируемая власть», с помощью которой они цензурируют сообщения пользователей. «Мы не можем позволить ограниченному числу онлайн-платформ вручную выбирать слова, которыми американцы могут обмениваться в интернете», — пояснил Трамп.





Незадолго до этого Twitter пометил сообщения президента как потенциально содержащие недостоверную информацию.





Однако после подписания приказа Twitter снова отметил сообщение президента. На этот раз в соцсети посчитали, что твит нарушает правила компании «в отношении героизации насилия». В нем Трамп писал об обстановке в Миннеаполипсе, где начались протесты после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией. В частности, президент отмечал, что власти готовы взять на себя управление, «а как только начнется мародерство, начнется и стрельба».