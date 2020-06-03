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В Калифорнии упал вертолет: погибли три человека
Источник материала: ОНТ
Три человека стали жертвами падения вертолета в городе Фейрфилд в Калифорнии (США). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию NBS.
Крушение потерпел гражданский легкий вертолет Bell 206. Согласно информации местной полиции, авария произошла после того, как вертолет задел линию электропередачи, из-за чего без электричества остались порядка 38 тыс. домов. После этого вертолет упал в лесу неподалеку от автомобильной трассы и загорелся.
При этом один из автомобилей пожарной службы перевернулся по пути к месту аварии, пострадали три человека.
Фото: wikimedia.org
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Три человека стали жертвами падения вертолета в городе Фейрфилд в Калифорнии (США). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию NBS. Крушение потерпел...
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