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Польская Carlex Design кардинально изменила облик кроссовера Hyundai Santa Fe
Источник материала: Tut.by
Компания
Помимо черно-белой окраски кузова машина получила новые бамперы, измененную и значительно увеличенную в размерах радиаторную решетку, расширители колесных арок, спойлер на пятой двери, элемент диффузора, квартет выхлопных патрубков и 20-дюймовые колесные диски оригинального дизайна.
В отделке салона Santa Fe в исполнении Carlex Design используются кожа и алькантара, также появился руль с более рельефным ободом и нулевой меткой. Разбавляют убранство вставки цвета лайма на сиденьях и дверных панелях. Об изменениях по части техники поляки ничего не сообщают.
Интересно, что сперва комплект Urban Edition для Santa Fe будет доступен клиентам в Южной Корее, где у польского бюро имеется собственное подразделение. Позже его смогут заказать и покупатели в Европе, стоимость в компании не называют — всем заинтересовавшимся предложено обращаться в Carlex Design напрямую.
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Компания Carlex Design из польского городка Чеховице-Дзедзице взялась за доработку автомобилей Hyundai. Первенцем стал кроссовер Santa Fe.
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