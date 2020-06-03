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Польская Carlex Design кардинально изменила облик кроссовера Hyundai Santa Fe

03.06.2020 09:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Carlex Design из польского городка Чеховице-Дзедзице занимается в основном доработкой внешности и интерьеров машин немецких брендов, но теперь взялась и за «корейцев». Первенцем стал «паркетник» Hyundai Santa Fe, для которого поляки подготовили тюнинг-комплект под названием Urban Edition.


Помимо черно-белой окраски кузова машина получила новые бамперы, измененную и значительно увеличенную в размерах радиаторную решетку, расширители колесных арок, спойлер на пятой двери, элемент диффузора, квартет выхлопных патрубков и 20-дюймовые колесные диски оригинального дизайна.



В отделке салона Santa Fe в исполнении Carlex Design используются кожа и алькантара, также появился руль с более рельефным ободом и нулевой меткой. Разбавляют убранство вставки цвета лайма на сиденьях и дверных панелях. Об изменениях по части техники поляки ничего не сообщают.


Интересно, что сперва комплект Urban Edition для Santa Fe будет доступен клиентам в Южной Корее, где у польского бюро имеется собственное подразделение. Позже его смогут заказать и покупатели в Европе, стоимость в компании не называют — всем заинтересовавшимся предложено обращаться в Carlex Design напрямую.

 
 
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Компания Carlex Design из польского городка Чеховице-Дзедзице взялась за доработку автомобилей Hyundai. Первенцем стал кроссовер Santa Fe.
 
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