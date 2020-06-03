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«Спарринг» молодого Тайсона с тигром попал на видео

03.06.2020 09:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Легендарный американский боксер Майк Тайсон всю жизнь питает слабость к большим кошкам — бенгальским тиграм. Архивные кадры из 1996 года опубликовал The Sun.

Кстати, сейчас у Железного Майка живут сразу три таких животных, каждый тигр стоит около 48 тысяч фунтов (более 60 тысяч долларов).

Майк Тайсон завершил профессиональную карьеру в 2006 году. На его счету 56 боев (50 побед).

Тем не менее в скором времени он вернется на ринг ради благотворительных матчей, и посмотрите, в какой сумасшедшей форме сейчас 53-летний спортсмен. А еще совсем недавно он устроил массовую потасовку на реслинг-шоу, разорвав на груди футболку.

 
 
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