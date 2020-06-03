Сергей Гуренко считает, что Юрия Семина можно ждать в белорусских или украинских клубах

"Мне кажется, Юрий Павлович точно будет востребован. Он горит работой, и это самое главное. Стоит ли ждать его в белорусских или украинских клубах? Думаю, Семин может работать в любом чемпионате, особенно в странах постсоветского пространства, где нет языкового барьера", — цитирует Гуренко газета