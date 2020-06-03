ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Успех Илона Маска: откуда деньги? Какая роль у американского правительства в его успехе

03.06.2020 10:12 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Маск не просто технологический гений, но и грамотный лоббист.

Успех Илона Маска: откуда деньги? Какая роль у американского правительства в его успехе
Илон Маск, безусловно, талантлив. Но задумывались ли вы, какую роль сыграло американское правительство в его успехе?

Еще в 2016 году, будучи в Калифорнии в салоне автомобилей Tesla, с удивлением узнал, что около 30% стоимости автомобиля покрывает штат. Итоговый ценник был, правда, очень хорошим, около $36 тыс. за Tesla ModelX. Тогда я впервые задался вопросом о роли государства в успехе Илона.

Но сначала расскажу о том, какую роль сыграли россияне в создании SpaseX.

В 2001 году Маск, горя идеей колонизации Марса, пытался купить дешевые ракеты из России, но вернулся с пустыми руками после того, как не смог найти ракеты по доступной цене. По пути домой Маск понял, что может создать компанию, способную производить доступные ракеты, в которых он нуждается. При помощи экспертов Маск подсчитал, что себестоимость создания ракеты на самом деле составляла всего 3% от цены продажи. Это было ключевой точкой для принятия решения.


Применяя вертикальную интеграцию, производя около 85% собственного оборудования для запуска и модульный подход от разработки программного обеспечения, SpaceX может снизить цену запуска в десять раз и при этом получать 70% прибыли.

Теперь к деньгам. Состояние Маска оценивается сегодня в $37,2 млрд.

Первые серьезные деньги Маск заработал на продаже в 1997 году компании Zip2, специализировавшейся на программном обеспечении для новостных компаний. Маск получил 7% от суммы продажи — $22 млн.

В октябре 2002 года созданная Маском PayPal была куплена eBay за $1,5 млрд. На момент продажи Маску принадлежали 11,7% акций компании — $180 млн.

В марте 2018 года акционеры компании Tesla проголосовали за повышение зарплаты Илону Маску до $3 млрд в год. Но основные деньги для развития бизнесов Маск получил от правительства. Первая новость, которую нашел, говорила, что по состоянию на 2015 год, бизнес-империя Маска получила от американского правительства почти $5 млрд. Но по факту, суммы гораздо больше.

У нас бы работу с бюджетными деньгами назвали привычным термином, но Маск уважаемый бизнесмен и поэтому нельзя. В частности, по суммам, которые удалось найти:

1. Штат Нью-Йорк тратит $750 млн на строительство завода по производству солнечных панелей в Буффало для SolarCity.

2. Компания из Сан-Матео, штат Калифорния, будет сдавать в аренду завод за 1 доллар в год. Он не будет платить налоги на имущество в течение десятилетия, что в противном случае составило бы около $260 млн.

3. Федеральное правительство предоставляет гранты или налоговые льготы для покрытия 30% стоимости солнечных установок. SolarCity сообщила о получении $497,5 млн в виде прямых грантов от Министерства финансов.

4. С 2006 года SolarCity установила системы для 217 595 клиентов, по данным Союза ученых, — расходы правительства составили около $1,5 млрд, включая казначейские гранты, выплаченные SolarCity.

5. Невада согласилась предоставить Тесле $1,3 млрд в виде льгот, чтобы помочь построить крупный завод по производству аккумуляторов недалеко от Рино.

6. SpaceX получила $20 млн субсидий из Техаса, чтобы построить там ракетный комплекс.

7. Помимо стимулов, SpaceX получил более $5,5 млрд в государственных контрактах от НАСА и ВВС США.

8. В августе 2012 года SpaceX выиграл грант в размере $440 млн от НАСА на проектирование и разработку космического корабля следующего поколения для доставки пассажиров на орбиту

9. В 2014 году НАСА предоставило SpaceX $2,6 млрд за сертификацию и испытания безопасности своей космической капсулы Dragon.

10. В конце 2013 года Tesla собрала чиновников по экономическому развитию из семи штатов на свой автомобильный завод во Фримонте, штат Калифорния, после чего Тесле предоставили $195 млн в виде переводных налоговых льгот, которые автопроизводитель мог бы продать за наличные.

11. Чтобы предоставить льготы в своем бюджете, Невада сократила стимулы для других секторов в штате и исключила налоговые льготы для страховых компаний.

12. Gigafactory в Неваде (дочка Tesla) получает государственную помощь в размере $1,25 млрд от правительства штата на протяжении 20 лет.

Важно отметить, что Маск достаточно активно вкладывался и в политиков — как в демократов, так и в республиканцев. Очень мудро. Так что Маск не просто технологический гений, но и грамотный лоббист.

При этом, учитывая большие вливания государственных денег, вряд ли можно считать его бизнес, как и полеты SpaceX частными.

Хотя выглядит все красиво.
 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Маск не просто технологический гений, но и грамотный лоббист.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Спарринг» молодого Тайсона с тигром попал на видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика