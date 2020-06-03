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Цены на нефть Brent впервые за три месяца поднялись выше $40 за баррель

03.06.2020 09:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Цены на нефть Brent впервые за три месяца поднялись выше за баррель

Стоимость нефти марки Brent впервые с начала марта поднялась выше отметки в $40. Об этом свидетельствуют данные торгов. 

Стоимость августовских фьючерсов поднималась до $40,42 за баррель. При этом стоимость нефти WTI поднималась до отметки в $37,87 за баррель.

По состоянию на 9:07 по минскому времени стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent составила $40,24 за баррель, увеличившись по сравнению с предыдущим днем торгов на 1,69%. Стоимость фьючерса на американский WTI также выросла – до $37,88 за баррель, таким образом прибавив в весе на 2,91%. 

В последний раз цены на нефть находились выше отметки в $40 за баррель 6 марта, а уже в понедельник 8 марта произошел обвал цен на нефть, когда её стоимость рухнула с отметки в $45,54 до $35,73 за баррель. Обвал был спровоцирован снижающимся из-за пандемии COVID-19 спросом на нефть, а также распадом сделки ОПЕК+, участники которой 6 марта не сумели договориться об очередном снижении добычи сырья. Позднее в апреле странам удалось заключить новую сделку и договориться о снижении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки в период мая – июня. 

При этом нынешний рост цен также связан с ожиданиями решения ОПЕК+ о продлении действующего сокращения на один-три месяца.

Фото: AP Photo/Jae C. Hong

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Стоимость нефти марки Brent впервые с начала марта поднялась выше отметки в $40. Об этом свидетельствуют данные торгов.  Стоимость августовских фьючерсов поднималась...
 
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