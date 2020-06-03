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Родителям детей-инвалидов возместят половину таможенных пошлин при ввозе легковых авто
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси будут возмещать родителям детей-инвалидов половину таможенных пошлин при ввозе легковых авто. Соответствующий указ подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Документ принят в целях дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан. Так, норма о возмещении 50 % таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате при ввозе на территорию страны транспортных средств, распространяется теперь и на родителей, опекунов детей-инвалидов в возрасте до 18 лет. Ранее такое возмещение было предусмотрено для инвалидов I или II группы, а также для многодетных семей.
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Новости Беларуси. В Беларуси будут возмещать родителям детей-инвалидов половину таможенных пошлин при ввозе легковых авто. Соответствующий указ подписал глава...
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