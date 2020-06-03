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Беспорядки не стихают. В Нью-Йорке продлили комендантский час
Источник материала: СТВ
Новости мира. В США не утихают массовые беспорядки. В связи с этим власти Нью-Йорка вынужденно продлевают комендантский час до конца недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За несколько дней протестов в городе задержали около 700 митингующих. Их количество растёт чуть ли не каждый час. Волна беспорядков охватила свыше 100 американских городов. Некоторые демонстранты грабят магазины, поджигают здания и машины. Есть пострадавшие и погибшие.
Напомним, массовые протесты в стране вспыхнули неделю назад. Граждане выступают против действий полиции, которые привели к гибели афроамериканца в Миннеаполисе. В итоге это вылилось в трудно контролируемую серию погромов и мародерств.
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Новости мира. В США не утихают массовые беспорядки. В связи с этим власти Нью-Йорка вынужденно продлевают комендантский час до конца недели, сообщили в программе...
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