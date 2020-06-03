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Беспорядки не стихают. В Нью-Йорке продлили комендантский час

03.06.2020 09:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. В США не утихают массовые беспорядки. В связи с этим власти Нью-Йорка вынужденно продлевают комендантский час до конца недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беспорядки не стихают. В Нью-Йорке продлили комендантский час

За несколько дней протестов в городе задержали около 700 митингующих. Их количество растёт чуть ли не каждый час. Волна беспорядков охватила свыше 100 американских городов. Некоторые демонстранты грабят магазины, поджигают здания и машины. Есть пострадавшие и погибшие.

Беспорядки не стихают. В Нью-Йорке продлили комендантский час

Беспорядки не стихают. В Нью-Йорке продлили комендантский час

Таких столкновений не было с 60-х. Что говорят о происходящем в США местные жители и международные эксперты

Напомним, массовые протесты в стране вспыхнули неделю назад. Граждане выступают против действий полиции, которые привели к гибели афроамериканца в Миннеаполисе. В итоге это вылилось в трудно контролируемую серию погромов и мародерств. 

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Новости мира. В США не утихают массовые беспорядки. В связи с этим власти Нью-Йорка вынужденно продлевают комендантский час до конца недели, сообщили в программе...
 
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