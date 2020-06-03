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Клопп назвал лучший гол в истории Бундеслиги
Источник материала: Tut.by
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал лучший, по его мнению, гол в истории Бундеслиги. Немецкий коуч уверен, что его забил нигериец Джей-Джей Окоча из «Айнтрахта» в ворота Оливера Кана из «Баварии» в 1993 году,
«Окоча забил самый зрелищный гол в истории немецкого футбола. Он пять минут провозил Кана и защитников по газону, прежде чем отправил мяч в сетку», — приводит слова Клоппа Daily Star.
Окоча выступал за «Айнтрахт» с 1992-го 1996-й, после чего перешел в «Фенербахче».
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Его забил нигериец Джей-Джей Окоча из «Айнтрахта».
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