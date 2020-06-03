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Клопп назвал лучший гол в истории Бундеслиги

03.06.2020 09:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал лучший, по его мнению, гол в истории Бундеслиги. Немецкий коуч уверен, что его забил нигериец Джей-Джей Окоча из «Айнтрахта» в ворота Оливера Кана из «Баварии» в 1993 году, пишет eurosport.

«Окоча забил самый зрелищный гол в истории немецкого футбола. Он пять минут провозил Кана и защитников по газону, прежде чем отправил мяч в сетку», — приводит слова Клоппа Daily Star.

Окоча выступал за «Айнтрахт» с 1992-го 1996-й, после чего перешел в «Фенербахче».
В составе сборной Нигерии Джей-Джей выиграл Олимпийские игры 1996 года.

 
 
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Его забил нигериец Джей-Джей Окоча из «Айнтрахта».
 
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