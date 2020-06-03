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Мэр Минска пообещал побороться с провокаторами на сборе подписей

03.06.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Некоторые люди отказываются понимать, что представляет собой процесс сбора подписей, и этот процесс "используют для того, чтобы проводить какую-то агитацию", считает он.

 В столице достаточно ресурсов для обеспечения безопасности во время избирательной кампании, об этом председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак заявил в эфире телеканала "Беларусь 1".

Мэр заверил: чтобы обеспечивать порядок на улицах столицы во время проведения кампании по сбору подписей в поддержку кандидатов в президенты, ресурсов достаточно.

"Но не на первом месте этот ресурс необходимо использовать. На этом этапе пока мы ограничиваемся тем, что объясняем людям, что это за процесс. Это не процесс агитации, когда собираются митинги и идут обсуждения, высказываются мнения, это простой процесс сбора подписей: подошел, расписался и дальше живешь, работаешь", – пояснил Сивак.


Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом главу Мингорисполкома накануне, и в ходе встречи потребовал "полного порядка в городе-герое Минске". А днем ранее во время разговора с главой КГБ Валерием Вакульчиком белорусский лидер высказался о последних массовых пикетах в республике и подчеркнул, что "майданчиков" в стране не будет, пишет sputnik.by
 
Теги: Минск
 
 
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Некоторые люди отказываются понимать, что представляет собой процесс сбора подписей, и этот процесс "используют для того, чтобы проводить какую-то агитацию",...
 
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