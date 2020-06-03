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Названы продукты, которые вызывают прыщи

03.06.2020 09:56 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названы продукты, которые вызывают прыщи

О продуктах, которые могут спровоцировать высыпания на лице, рассказала врач-дерматовенеролог и косметолог Ольга Лисицина на своём Youtube-канале. Об Этом сообщает РИА Новости. 

САХАР

Диетолог считает сахар самым вредным продуктом. Дело в том, что он очень сильно изменяет состав кожного сала. В результате кожа теряет антибактериальные, антимикотические и другие защитные свойства. Она становится сухой и обезвоженной.

КОФЕ

Кофе вызывает спазм сосудов. Из-за этого кожа недополучает кислород. К тому же данный напиток активизирует повышенную выработку кортизола - гормона стресса. А он впоследствии ослабляет иммунитет.

МОЛОКО 

Все мы знакомы с фразой: «Пейте, дети, молоко — будете здоровы». Однако акцент нужно делать как раз на слове дети. Изначально молоко считается субстратом для роста малышей. Оно содержит огромное количество гормонов роста - около 66 штук. Помимо этого, в молоке содержатся тестостерон, прогестерон и лактоза. Они вызывают огромные скачки инсулина в организме. По словам медика, ни в крем случае не нужно смешивать молоко с кофе и сахаром.


СОЛЬ 

Из-за солёной пищи с утра можно проснуться с сильной отёчностью. Маринады, солёные огурцы, помидоры, сосиски, пельмени, кетчуп — все эти продукты содержат недопустимое количество соли. 


ГЛЮТЕН 

Это клейкое вещество содержится в таких продуктах, как пшеница, рожь, ячмень, перловка, булгур, кус-кус, полба и соя. Также глютен добавляют во время производства
хлебобулочных изделий, макарон, мясных полуфабрикатов и колбас. Злоупотребление продуктов с глютеном может привести к нарушению работы желудочно-кишечного тракта, ослаблению иммунитета. Помимо этого глютен может отрицательно повлиять на состояние вашей кожи. 


АЛКОГОЛЬ 

Алкоголь выводит из организма большое количество жидкости. В результате кожа становится пересушенной, что влияет на преждевременное старение. 


Также алкоголь содержит предельно допустимое количество сахара. Эксперт также не рекомендует употреблять и сухое вино.


фото исходники: candiland.ru, едим дома 

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О продуктах, которые могут спровоцировать высыпания на лице, рассказала врач-дерматовенеролог и косметолог Ольга Лисицина на своём Youtube-канале. Об...
 
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