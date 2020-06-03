Названы продукты, которые вызывают прыщи





КОФЕ

Кофе вызывает спазм сосудов. Из-за этого кожа недополучает кислород. К тому же данный напиток активизирует повышенную выработку кортизола - гормона стресса. А он впоследствии ослабляет иммунитет.

МОЛОКО

Все мы знакомы с фразой: «Пейте, дети, молоко — будете здоровы». Однако акцент нужно делать как раз на слове дети. Изначально молоко считается субстратом для роста малышей. Оно содержит огромное количество гормонов роста - около 66 штук. Помимо этого, в молоке содержатся тестостерон, прогестерон и лактоза. Они вызывают огромные скачки инсулина в организме. По словам медика, ни в крем случае не нужно смешивать молоко с кофе и сахаром.









СОЛЬ





Из-за солёной пищи с утра можно проснуться с сильной отёчностью. Маринады, солёные огурцы, помидоры, сосиски, пельмени, кетчуп — все эти продукты содержат недопустимое количество соли.



