|
Названы продукты, которые вызывают прыщи
Источник материала: ОНТ
О продуктах, которые могут спровоцировать высыпания на лице, рассказала врач-дерматовенеролог и косметолог Ольга Лисицина на своём
САХАР
Диетолог считает сахар самым вредным продуктом. Дело в том, что он очень сильно изменяет состав кожного сала. В результате кожа теряет антибактериальные, антимикотические и другие защитные свойства. Она становится сухой и обезвоженной.
КОФЕ
Кофе вызывает спазм сосудов. Из-за этого кожа недополучает кислород. К тому же данный напиток активизирует повышенную выработку кортизола - гормона стресса. А он впоследствии ослабляет иммунитет.
МОЛОКО
Все мы знакомы с фразой: «Пейте, дети, молоко — будете здоровы». Однако акцент нужно делать как раз на слове дети. Изначально молоко считается субстратом для роста малышей. Оно содержит огромное количество гормонов роста - около 66 штук. Помимо этого, в молоке содержатся тестостерон, прогестерон и лактоза. Они вызывают огромные скачки инсулина в организме. По словам медика, ни в крем случае не нужно смешивать молоко с кофе и сахаром.
СОЛЬ
Из-за солёной пищи с утра можно проснуться с сильной отёчностью. Маринады, солёные огурцы, помидоры, сосиски, пельмени, кетчуп — все эти продукты содержат недопустимое количество соли.
ГЛЮТЕН
Это клейкое вещество содержится в таких продуктах, как пшеница, рожь, ячмень, перловка, булгур, кус-кус, полба и соя. Также глютен добавляют во время производства
хлебобулочных изделий, макарон, мясных полуфабрикатов и колбас. Злоупотребление продуктов с глютеном может привести к нарушению работы желудочно-кишечного тракта, ослаблению иммунитета. Помимо этого глютен может отрицательно повлиять на состояние вашей кожи.
АЛКОГОЛЬ
Алкоголь выводит из организма большое количество жидкости. В результате кожа становится пересушенной, что влияет на преждевременное старение.
Также алкоголь содержит предельно допустимое количество сахара. Эксперт также не рекомендует употреблять и сухое вино.
фото исходники: candiland.ru, едим дома
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О продуктах, которые могут спровоцировать высыпания на лице, рассказала врач-дерматовенеролог и косметолог Ольга Лисицина на своём Youtube-канале. Об...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)