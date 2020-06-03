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Жена хотела, чтобы в доме было больше воздуха. Но муж не в восторге от её идеи
Источник материала: СТВ
Австралиец Брэд Кернс ведёт блог о воспитании детей и семейной жизни. Недавно мужчина осознал, что поддерживать хорошие отношения – это действительно труд.
На своей странице в Instagram Кернс
К счастью для австралийца, который уже подумывал о сжигании нового приобретения жены, ситуация разрешилась сама собой. Женщина подумала, что растения в спальне смотрятся не так хорошо, как подвесные светильники. Поэтому растения отправились на балкон.
О сложностях семейной жизни не понаслышке знает и мэр США.
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Австралиец Брэд Кернс ведёт блог о воспитании детей и семейной жизни. Недавно мужчина осознал, что поддерживать хорошие отношения – это действительно труд. На...
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