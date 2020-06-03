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Минск попал в топ-3 самых велосипедных городов СНГ
Источник материала: ОНТМинск попал в топ-3 самых велосипедных городов СНГ" class="one-news__figure-img">
Столица Беларуси вошла в топ-3 самых велосипедных городов СНГ. Такие данные
Рейтинг составили ко Всемирному дню велосипеда. Праздник отмечается 3 июня по решению Генеральной ассамблеи ООН.
На первом месте в списке – Москва. Вторую строчку занял Санкт-Петербург, третью – Минск. Следом идут Казань, Екатеринбург, Калининград, Самара, Воронеж, Нижний Новгород и Сочи.
Список подготовлен на основе результатов исследования длины велодорожек и велополос в городах, велосипедных маршрутов и количества прокатных велосипедов.
ФОТО: pixabay.com
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Столица Беларуси вошла в топ-3 самых велосипедных городов СНГ. Такие данные опубликованы на портале ТурСтат. Рейтинг составили ко Всемирному дню велосипеда....
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