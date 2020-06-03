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В Йеллоустоне зафиксировали более десятка землетрясений за один день

03.06.2020 10:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По данным Геологической службы США, 29 мая 2020 года рядом с Национальным парком Йеллоустоун произошло около десятка землетрясений. Магнитуда самых сильных толчков достигала 3,1. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Science Alert.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Brocken Inaglory / wikipedia

По словам представителей властей штата Айдахо, на западе Йеллоустонской кальдеры за один день было зафиксировано 11 землетрясений. В прошлом месяце сейсмологи сообщали о 34 подземных толчках. Магнитуда составила от 1,6 до 3,1, очаг находился на глубине 4,8 километра.

Йеллоустонская кальдера является одной из самых сейсмически активных зон в США, ежегодно там происходит от 700 до 3000 землетрясений. При этом толчки обычно образуют рои. Например, в 1985 году всего за три месяца было зарегистрировано более трех тысяч землетрясений. По словам специалистов, эта активность не связана с опасностью извержения супервулкана. Вероятность этого оценивается как один шанс из 730 тысяч.

Последний раз Йеллоустонский супервулкан извергался 174 тысячи лет назад. По расчетам исследователей, если он проснется, будет выделена энергия, сравнимая с тысячей атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. Катастрофа вызовет массовые разрушения в США и будет сопровождаться другими стихийными бедствиями, например, кислотными дождями.

 
 
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Йеллоустонская кальдера является одной из самых сейсмически активных зон в США, ежегодно там происходит от 700 до 3000 землетрясений.
 
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