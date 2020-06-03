В Бресте 18-летняя таксистка с двухнедельным стажем вождения врезалась в микроавтобус

Источник материала: Tut.by

В Бресте девушка со стажем вождения две недели попала в аварию. Об этом сообщили в областной ГАИ.



Фото: ГАИ

Авария произошла 2 июня, около 17.40, на пересечении улиц Гагарина и Городской. По информации инспекторов, 18-летняя водитель Skoda (такси) выехала на перекресток со второстепенной дороги и врезалась в ехавший по главной микроавтобус Mercedes. В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, никто не пострадал.

Инспекторы установили, что водитель такси получила права две недели назад — 16 мая. В отношении нарушительницы составили административный протокол.

Напомним, согласно новой редакции Правил автомобильных перевозок пассажиров, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.08.2018 г. № 636, к выполнению автомобильных перевозок пассажиров автомобилями-такси допускаются водители не моложе 20 лет, имеющие водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории «В» и общий стаж управления автомобилем не менее двух лет или стаж работы в качестве водителя автомобиля не менее одного года.