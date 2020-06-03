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Белорусские политологи и социологи предлагают новые способы борьбы с фейками
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси растёт спрос на социологические исследования. В современном мире, когда на информационном поле идет борьба между фейками и правдой, получение достоверной информации приобретает особую значимость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусские политологи и социологи предлагают не только повышать нашу информационную грамотность, но и новые способы борьбы с фейками.
Давид Ротман, директор Центра социологических и политических исследований БГУ:
Как отличить правду от вымысла? Об этом говорили участники «Экспертной среды» – совместного проекта БелТА и Белорусского института стратегических исследований. Аналитики встречаются за круглым столом, чтобы обсудить животрепещущие темы.
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Новости Беларуси. В Беларуси растёт спрос на социологические исследования. В современном мире, когда на информационном поле идет борьба между фейками и...
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