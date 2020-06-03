Картину Айвазовского продали на торгах Sotheby's за 2,9 миллиона долларов

Источник материала: Ежедневник

Согласно информации на сайте аукциона, картина "Неаполитанский залив" (1978 год) знаменитого мариниста Ивана Айвазовского была продана почти за 2,3 млн фунтов стерлингов (2,9 млн долларов по текущему курсу).

Оценочная стоимость топ-лота была превышена более чем в два раза. Картина Айвазовского "Проходящий корабль лунной ночью" 1868 года также была реализована со значительным превышение оценочной стоимости. Она ушла с молотка за 435 тыс. фунтов (548 тыс. долларов) при оценке в 150-200 тыс. фунтов (190-250 тыс. долларов). Полотно "Урожай" Петра Кончаловского (1876-1956) было продано за 187,5 тыс. фунтов (236 тыс. долларов).

Не удалось реализовать "Вид Москвы" Алексея Саврасова (1830-1897), стоимость которого была оценена в 350-550 тыс. фунтов (425-665 тыс. долларов) и написанный Константином Маковским (1839-1915) портрет его третьей жены Марии Алексеевны Маковской с оценочной стоимостью в 180-250 тыс. фунтов (220-300 тыс. долларов), передает ТАСС.

В связи с пандемией аукционы проходили в режим онлайн, а итоговая выручка торгов составила 7,1 млн долларов.