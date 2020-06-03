После двухмесячного перерыва открывается аквапарк «Лебяжий»

Источник материала: Tut.by

Аквапарк «Лебяжий» открывается после двухмесячного перерыва. Развлекательный комплекс уходил на профилактику и небольшой ремонт. Запускается он 11 июня и сразу вместе с летней открытой аквазоной. В этом сезоне режим работы такой: с 12.00 до 21.00 без выходных.





«Лебяжий» не работал с 6 апреля. Изначально планировалось, что его закроют на профилактику и ремонт на три недели, но комплекс не функционировал два месяца. За это время обновили воду в бассейнах, провели генеральную уборку и мелкий ремонт.

Чтобы быть более безопасными для посетителей, администрация предусмотрела некоторые меры. Тут будут чаще убираться, обрабатывать поверхности, расставят жидкое мыло и дезинфицирующие средства. Еще — каждый день будут мерить температуру персоналу и не будут допускать к работе тех, у кого есть признаки ОРВИ. Этот пункт будет относиться и к посетителям, их состояние будут визуально проверять до оплаты услуг.

Также в аквапарке постарались соблюсти рекомендации по дистанцированию: на стартах горок, при расстановке шезлонгов, в зоне со шкафчиками (они будут доступны через две ячейки). Помимо прочего в «Лебяжьем» ограничат максимальное одновременное количество посетителей исходя из рекомендованных 10 квадратных метров на человека.

Как и в прошлые годы, из аквазоны будут вести онлайн-трансляцию, чтобы посетители смогли выбрать комфортное время для отдыха.

Аквапарк «Лебяжий» — это летняя открытая и всесезонная крытая аквазоны; 11 водных горок, два водных детских городка с бассейном-лягушатником, аттракцион «Дождевой грот», гидромассажные пушки и водные аттракционы-гейзеры, бассейн с «прибоем», тренажеры для занятия серфингом, водно-термальный комплекс (русская парная баня, финская сауна, турецкий хамам, лакониум, тепидариум, кальдариум и соляная комната), СПА центр с кабинетами косметических и физиопроцедур, солярием, а также фитнес-центр.

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