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Форвард сборной Беларуси по баскетболу Виталий Лютыч покидает «Цмокi-Мiнск»

03.06.2020 12:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Форвард сборной Беларуси по баскетболу Виталий Лютыч покидает «Цмокi-Мiнск»

Он продолжит карьеру в российской команде «Самара», которая выступает в суперлиге.  

Лютыч играл за «Цмокi-Мiнск» с 2018 года. В досрочно завершенном сезоне Единой лиги ВТБ 28-летний баскетболист в среднем за игру набирал по 6 очков и совершал по 3 подбора.

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Он продолжит карьеру в российской команде «Самара», которая выступает в суперлиге.   Лютыч играл за «Цмокi-Мiнск» с 2018 года. В досрочно завершенном сезоне Единой...
 
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