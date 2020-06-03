Форвард сборной Беларуси по баскетболу Виталий Лютыч покидает «Цмокi-Мiнск»

Источник материала: ОНТ

Он продолжит карьеру в российской команде «Самара», которая выступает в суперлиге.

Лютыч играл за «Цмокi-Мiнск» с 2018 года. В досрочно завершенном сезоне Единой лиги ВТБ 28-летний баскетболист в среднем за игру набирал по 6 очков и совершал по 3 подбора.

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