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Форвард сборной Беларуси по баскетболу Виталий Лютыч покидает «Цмокi-Мiнск»
Источник материала: ОНТ
Он продолжит карьеру в российской команде «Самара», которая выступает в суперлиге.
Лютыч играл за «Цмокi-Мiнск» с 2018 года. В досрочно завершенном сезоне Единой лиги ВТБ 28-летний баскетболист в среднем за игру набирал по 6 очков и совершал по 3 подбора.
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Он продолжит карьеру в российской команде «Самара», которая выступает в суперлиге. Лютыч играл за «Цмокi-Мiнск» с 2018 года. В досрочно завершенном сезоне Единой...
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