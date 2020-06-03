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Чему надо научить ребёнка, чтобы избежать ДТП? Необычные наклейки появились на остановках в Минске

03.06.2020 12:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Партизанском районе г. Минска напомнить о правилах поведения на дороге решили с помощью специальных наклеек на остановках.

Чему надо научить ребёнка, чтобы избежать ДТП? Необычные наклейки появились на остановках в Минске

Об акции ГАИ рассказываем в программе «Большой город».

Информация наглядная и проста в понимании. Это подсказка для родителей, чему именно нужно научить ребёнка, дабы избежать ДТП. Здесь чёткий инструктаж, как вести себя вблизи проезжей части, пересекать дорогу по переходам и напоминание об использовании фликеров.

Чему надо научить ребёнка, чтобы избежать ДТП? Необычные наклейки появились на остановках в Минске

Скоро подобные наклейки появятся на всех остановках возле школ.

Чему надо научить ребёнка, чтобы избежать ДТП? Необычные наклейки появились на остановках в Минске

Для тех, кто, вдруг, редко пользуется общественным транспортом и не заметит такое дорожное пособие, столичная Госавтоинспекция готова провести инструктаж онлайн.

Люди в материале: нет

 
Теги: Минск
 
 
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В Партизанском районе г. Минска напомнить о правилах поведения на дороге решили с помощью специальных наклеек на остановках. Об акции ГАИ рассказываем в...
 
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