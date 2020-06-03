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Чему надо научить ребёнка, чтобы избежать ДТП? Необычные наклейки появились на остановках в Минске
Источник материала: СТВ
В Партизанском районе г. Минска напомнить о правилах поведения на дороге решили с помощью специальных наклеек на остановках.
Об акции ГАИ рассказываем в программе
Скоро подобные наклейки появятся на всех остановках возле школ.
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В Партизанском районе г. Минска напомнить о правилах поведения на дороге решили с помощью специальных наклеек на остановках. Об акции ГАИ рассказываем в...
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