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Эксперимент СТВ. Проверили вместе с ГАИ, остановит ли водителя манекен перед «зеброй»
Источник материала: СТВ
Ежегодная акция «Внимание, дети» уже стала привычным экзаменом для водителей. Проверку сотрудники ГАИ проводят комплексную – это и скоростной режим, правильная перевозка пассажиров и отношения водитель-пешеход.
И ещё нюанс: с 25 мая по 5 июня днём водители обязаны ездить с включённым ближним светом фар. За контролем на дороге к ГАИ решила присоединиться и съёмочная группа программы
Такому пешеходу, конечно, удивляются, но останавливаться перед «зеброй» забывают.
Решаем сменить ситуацию: на дорогу выходит инспектор. Уже при таком раскладе водители намного сдержаннее. Некоторые и вовсе останавливаются, дабы пропустить пластмассового участника дорожного движения.
Вот и эта девушка признается: сразу поняла, что проводится акция и смиренно нажала на тормоз.
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Ежегодная акция «Внимание, дети» уже стала привычным экзаменом для водителей. Проверку сотрудники ГАИ проводят комплексную – это и скоростной режим, правильная...
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