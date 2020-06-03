Набор в детские сады ограничат в связи с эпидемиологической ситуацией

Источник материала: ОНТ

Набор в детские сады в Беларуси будет ограничен. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Министерства образования Светлана Уклейко.

Чиновница отметила, что направление в детские сады выдается местными исполнительными и распорядительными органами с учетом норм наполняемости групп и в соответствии со списком детей, нуждающихся в дошкольном образовании. При этом, поскольку Минздравом здравоохранения был установлен запрет на перевод из группы и прием вновь поступающих детей в учреждения дошкольного образования в период роста заболеваемости COVID-19, подобные направления не выдавались и прием детей не осуществлялся.

При этом она отметила, что ведомством были даны разъяснения о том, что запрет на переводы из группы в группы и прием новых детей будет длиться только пока в учреждениях дошкольного образования будут регистрироваться случаи COVID-19 или же пока не закончится период проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий в связи с регистрацией таких случаев.

Фото: БЕЛТА

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