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Лукашенко окончательно обсуждает новый состав правительства

03.06.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Для обсуждения были приглашены председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко и госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков.

По словам президента, участники совещания провели ряд консультаций, изучили действующий состав правительства, новые кандидатуры и внесли 2 июня предложения по этому вопросу, передает БелТА.

 

Тем не менее, глава государства решил посоветоваться по этому вопросу еще раз.

 

Он также отметил, что формировать состав будущего правительства начали «где-то полгода тому назад», цитирует telegraf.by

 
 
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Для обсуждения были приглашены председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, глава Администрации...
 
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