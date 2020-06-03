Лукашенко окончательно обсуждает новый состав правительства

По словам президента, участники совещания провели ряд консультаций, изучили действующий состав правительства, новые кандидатуры и внесли 2 июня предложения по этому вопросу, передает БелТА.

Тем не менее, глава государства решил посоветоваться по этому вопросу еще раз.