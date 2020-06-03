Кобринский отдел ЗАГС поделился интересной статистикой

Источник материала: Кобринский вестник





Так, за пять месяцев текущего года на территории района было зарегистрировано 153 брака, в том числе 15 в сельисполкомах.

Средний возраст вступающих в брак мужчин составил 30 лет, женщин 28 лет, минимальный возраст женихов – 17 лет, невест – 16 лет, максимальный возраст женихов – 69 лет, невест – 66 лет. С несовершеннолетними гражданами зарегистрировано 3 брака.

С иностранными гражданами зарегистрировано 16 браков, это граждане России, Украины, Казахстана, Таджикистана, Германии, Армении, Вьетнама. За пять месяцев текущего года было зарегистрировано 333 рождения, в том числе 73 в сельисполкомах, родилось 174 мальчика, 159 девочек. В 89 семьях родился первый ребёнок, в 132 – второй, в 71 – третий, в 27 – четвертый, в 8 – пятый, в 6 – шестой, в 2 – седьмой, в 1 – восьмой. В 4-х семьях родились двойни.

32 малыша родились в семьях, где один из родителей является гражданином другой страны: Таджикистана, России, Украины и даже Нигерии.

Средний возраст отцов составил 31 год, матерей – 29 лет. Самым молодым родителям было по 17 лет, максимальный возраст отцов составил 49 лет, матерей – 46 лет.

По заявлению матери, не состоящей в браке, в соответствии со статьей 55 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье было зарегистрировано 34 рождения.

Чаще всего мальчиков называли такими именами, как Даниил, Дмитрий, Матвей, Артём, Егор, Иван, Макар, Максим, Михаил, Владислав, Илья, Роман, Тимофей; девочек чаще называли Мария, Анастасия, Алиса, Анна, Александра, Виктория, Варвара, Дарья, Ангелина, Елизавета.

Редко среди мужских имён встречались такие имена, как Адриан, Аким, Иларион, Ян, Тигран, Светозар, Серафим, Леонард, Самир, Еремей, Гордей; среди женских – Авива, Елана, Жасмин, Злата, Ирина, Марина, Татьяна, Теона, Устинья, Элина.

По взаимному согласию в Кобринском отделе ЗАГС было расторгнуто 28 браков.

Отдел также регистрирует самые печальные события. Так, за пять месяцев записей актов о смерти было сделано 492, в прошлом году за такой же период 487. Средний возраст умерших мужчин составил 68 лет, женщин – 78 лет. В трудоспособном возрасте умерло 83, в прошлом году 77 человек.

Людмила ПАШКОВИЧ