Гродненские таможенники нашли 535 тыс. пачек сигарет в корпусах осветительных приборов

Источник материала: Вороновская газета





Гродненские таможенники в пункте пропуска «Брузги-2» выявили попытку незаконного вывоза табачных изделий на территорию ЕС, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Польский перевозчик на автомобиле MAN вез из России экспортный груз — осветительное оборудование. При проведении таможенного контроля в опломбированном грузовом полуприцепе обнаружили 535 тыс. пачек сигарет в корпусах осветительных приборов.

Приборы находились в заводской упаковке на поддонах и были обернуты в полиэтиленовую пленку. Внутри каждого корпуса лампы (а их было более 1140 штук) находились сигареты. Для их извлечения необходимо было демонтировать заводские заклепки на изделиях. «Особенности изготовления корпусов и размещения сигарет позволяют предположить, что табачные изделия помещались внутрь в заводских условиях», — отметили в ГТК.

Сотрудники Гродненской региональной таможни начали административный процесс в соответствии с ч.2 ст.14.1 КоАП (перемещение товаров с сокрытием от таможенного контроля).

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