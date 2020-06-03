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В июне руководители госорганов проведут личные приёмы граждан. График
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Руководители госорганов проведут в июне личные приёмы граждан. Встречи с белорусами пройдут в Совете Министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
3 июня обращения белорусов принимает вице-премьер Юрий Назаров. На пятницу, 5 июня, запланирован приём у главы спортивного ведомства Сергея Ковальчука, а 10-го на личной встрече белорусов ждёт министр культуры Юрий Бондарь.
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Новости Беларуси. Руководители госорганов проведут в июне личные приёмы граждан. Встречи с белорусами пройдут в Совете Министров, сообщили в программе Новости...
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