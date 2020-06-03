На территории Краснослободского сельсовета продолжается благоустройство населенных пунктов

Источник материала: Маяк Преднепровья

Работы по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на территории Краснослободского сельсовета сельисполкомом ведутся в соответствии с утвержденным планом мероприятий на год. На постоянной основе осуществляется выявление пустующих и ветхих домов, а их владельцев привлекают к по наведению на своих земельных участках порядка в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 4 сентября 2018 года №357 «О пустующих и ветхих домах».





– Продолжается работа с жителями сельсовета по организации сноса домов и хозяйственных построек, принадлежащих им на праве частной собственности и находящихся в неудовлетворительном состоянии, – рассказывает председатель Краснослободского сельисполкома Николай Лапшинов. – В течение 4 месяцев этого года населением уже снесено 5 ветхих домов и 8 хозяйственных построек.

Ведется работа по благоустройству и наведению порядка на придомовых территориях, приведению в соответствующий вид заборов, фасадов домов. Сельисполкомом совместно с населением демонтированы ветхие ограждения, отремонтированы ранее установленные заборы в населенных пунктах Никоновичи и Красная Слобода. Проведены работы по очистке от древесно-кустарниковой растительности участков, свободных от застройки.

В качестве отклика на пожелания жителей наводили порядок на 12 гражданских кладбищах – ремонтировали и убирали ветхие ограждения, провели санитарную очистку территорий, уборку валежных и «опасных» деревьев.

Большое внимание уделено озеленению территории сельсовета. Совместно с депутатским корпусом, представителями органов территориального самоуправления посажено 70 деревьев и 150 декоративных кустарников, обустроены клумбы возле каждого административного здания, а также в местах общего пользования.

Буквально в этом месяце установлены художественно оформленные декоративные элементы. Так, при въезде с западной стороны в населенный пункт Никоновичи взгляд задерживается на огромной вазе с тюльпанами, вырезанными из дерева. А в центре агрогородка Красная Слобода установлен макет стилизованной книги «Жыві і квітней, мая вёска!» в обрамлении тюльпанов. Все элементы малых архитектурных форм изготовлены лично председателем сельисполкома Николаем Лапшиновым.

Работники сельисполкома, старосты деревень, депутаты во время встреч с населением постоянно разъясняют сельчанам нужность и полезность поддержания санитарного порядка на своих придомовых территориях. Жители сельсовета принимают участие в наведении порядка на своих дворах: убирают прилегающую к дому территорию, ремонтируют и устанавливают новые заборы, обкашивают улицу. Еженедельно по пятницам, в санитарный день, наведением порядка и благоустройством территорий активно занимаются работники ГУО «Краснослободский УПК д/с-БШ», Никоновичского сельского клуба, Краснослободского СДК и сельской библиотеки. В этом добром деле оказывают помощь ОАО «Обидовичи», Краснослободское лесничество, ЧТПУП «ЭкоПрактика», ЧТУП «Исаков».

Виктор ЗАЙКИН.