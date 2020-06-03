283 детских тренера по всей Беларуси получили премии до 3500 рублей

Источник материала: Виртуальный Брест

Это стало возможным благодаря сотрудничеству БСБ-Банка и минского «Динамо»!





Этот проект осуществляется уже третий сезон. Всего между наставниками, которые готовят резерв белорусского хоккея, ежегодно распределяется весьма солидная сумма:

- Вопрос материального стимулирования специалистов, которые работают с детьми, всегда стоял достаточно остро. Заработать деньги в детском хоккее невозможно, эта профессия – для подвижников, влюбленных в свое дело, – рассказал генеральный директор ХК «Динамо-Минск», экс-директор СДЮШОР БФСО «Динамо» Дмитрий Басков, который также входит в Наблюдательный совет БСБ-Банка. – Понимая это, несколько лет назад совместно с нашими друзьями из БСБ-Банка мы задумались над тем, как можем помочь этим людям, поддержать их финансово, ведь не секрет, что зарплаты в детско-юношеских школах, особенно на периферии, не самые высокие. Добро на проект дал Президент – и мы приступили к реализации. БСБ-Банк изыскал средства, была разработана специальная система, по которой происходит оценка работы того или иного тренера и ему выплачивается соответствующая премия по итогам сезона. При этом мы учли, что региональным школам тяжело на равных конкурировать с «Динамо» или «Юностью», поэтому критерии оценки достаточно разнообразные – не только место в турнирной таблице. Уверен, что премии БСБ-Банка, который выделил на это более 600 тысяч рублей, стимулируют настоящих профессионалов оставаться в школах и работать на будущее отечественного хоккея. В этом году 283 наставника дополнительно заработали, таким образом, до 3500 рублей каждый.

В сложной эпидемиологической ситуации, которая сложилась этой весной, тренеры детско-юношеских школ приняли решение поддержать тех, кто сейчас на передовой бьется с вирусом, и договорились, что по 10% от премии они перечислят на благотворительный счет Республиканского Центра организации медицинского реагирования для борьбы с распространением COVID-19.



