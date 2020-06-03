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283 детских тренера по всей Беларуси получили премии до 3500 рублей

03.06.2020 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Это стало возможным благодаря сотрудничеству БСБ-Банка и минского «Динамо»!

283 детских тренера по всей Беларуси получили премии до 3500 рублей

Этот проект осуществляется уже третий сезон. Всего между наставниками, которые готовят резерв белорусского хоккея, ежегодно распределяется весьма солидная сумма:

- Вопрос материального стимулирования специалистов, которые работают с детьми, всегда стоял достаточно остро. Заработать деньги в детском хоккее невозможно, эта профессия – для подвижников, влюбленных в свое дело, – рассказал генеральный директор ХК «Динамо-Минск», экс-директор СДЮШОР БФСО «Динамо» Дмитрий Басков, который также входит в Наблюдательный совет БСБ-Банка. – Понимая это, несколько лет назад совместно с нашими друзьями из БСБ-Банка мы задумались над тем, как можем помочь этим людям, поддержать их финансово, ведь не секрет, что зарплаты в детско-юношеских школах, особенно на периферии, не самые высокие. Добро на проект дал Президент – и мы приступили к реализации. БСБ-Банк изыскал средства, была разработана специальная система, по которой происходит оценка работы того или иного тренера и ему выплачивается соответствующая премия по итогам сезона. При этом мы учли, что региональным школам тяжело на равных конкурировать с «Динамо» или «Юностью», поэтому критерии оценки достаточно разнообразные – не только место в турнирной таблице. Уверен, что премии БСБ-Банка, который выделил на это более 600 тысяч рублей, стимулируют настоящих профессионалов оставаться в школах и работать на будущее отечественного хоккея. В этом году 283 наставника дополнительно заработали, таким образом, до 3500 рублей каждый.

В сложной эпидемиологической ситуации, которая сложилась этой весной, тренеры детско-юношеских школ приняли решение поддержать тех, кто сейчас на передовой бьется с вирусом, и договорились, что по 10% от премии они перечислят на благотворительный счет Республиканского Центра организации медицинского реагирования для борьбы с распространением COVID-19.

283 детских тренера по всей Беларуси получили премии до 3500 рублей

 
Теги: Минск
 
 
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  Это стало возможным благодаря сотрудничеству БСБ-Банка и минского «Динамо»! Этот проект осуществляется уже третий сезон. Всего между наставниками, которые...
 
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