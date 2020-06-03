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Отдел общественного здоровья
03.06.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
В период проведения на территории Могилевской области республиканской информационно-образовательной акции «Беларусь против табака» под девизом: «Скажи табаку нет!» с 31 мая по 21 июня 2020 год проходит онлайн-опрос населения по вопросам профилактики табакокурения.
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В период проведения на территории Могилевской области республиканской информационно-образовательной акции «Беларусь против табака» под девизом: «Скажи табаку...
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