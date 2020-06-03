ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белорусские депутаты 4 июня рассмотрят в первом чтении законопроект о правах инвалидов

03.06.2020 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Депутаты рассмотрят 4 июня на заседании проект закона о правах инвалидов и их социальной интеграции, ему предстоит первое чтение. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Белорусские депутаты 4 июня рассмотрят в первом чтении законопроект о правах инвалидов

Как проинформировали в пресс-службе, на первое чтение вынесены также поправки в закон об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного социального страхования, изменения в закон о гражданстве Беларуси. Во втором чтении депутаты рассмотрят проект об изменении законов по вопросам нотариальной деятельности.

Кроме того, в повестке заседания - ратификация международных договоров. В их числе соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов ЕАЭС и еще ряд документов, направленных на развитие многостороннего и двустороннего сотрудничества в торговле, образовании, борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщалось, к подготовке проекта закона о правах инвалидов активно подключились представители общественных объединений. Ожидается, что новый закон заменит два существующих - "О социальной защите инвалидов в Беларуси" и "О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов". Помимо действующих норм, он будет включать нововведения, направленные в большей степени на создание условий полного и независимого вовлечения людей с инвалидностью в жизнь общества.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Депутаты рассмотрят 4 июня на заседании проект закона о правах инвалидов и их социальной интеграции, ему предстоит первое чтение. Об этом БЕЛТА сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Отдел общественного здоровья
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика