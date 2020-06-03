В Минске построят торговый центр на деньги Польши

Будет выделено 49 млн евро. Всего с учетом страхования финансирование составляет 57 млн евро.









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reform.by. Средства выделяют по экспортному контракту, который заключен с польской компанией. С белорусской стороны в проекте участвует Белагропромбанк, с польской - Bank Gospodarstwa Krajowego и Bank Pekao, пишет





Польская компания Trasko Inwest будет строить центр для ООО «Сильвер Капитал», которое в 2019 году выиграло конкурс на застройку территории бывшего Червенского рынка.











