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В Минске построят торговый центр на деньги Польши

03.06.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Польские банки профинансируют проектирование и строительство многофункционального торгового комплекса в Минске.

Будет выделено 49 млн евро. Всего с учетом страхования финансирование составляет 57 млн евро.


фото: Myfin.by

Средства выделяют по экспортному контракту, который заключен с польской компанией. С белорусской стороны в проекте участвует Белагропромбанк, с польской - Bank Gospodarstwa Krajowego и Bank Pekao, пишет reform.by.

Польская компания Trasko Inwest будет строить центр для ООО «Сильвер Капитал», которое в 2019 году выиграло конкурс на застройку территории бывшего Червенского рынка.
 
Теги: Минск
 
 
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Польские банки профинансируют проектирование и строительство многофункционального торгового комплекса в Минске.
 
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