Вот какие смартфоны больше всего нравятся своим владельцам

Источник материала: Tut.by

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг с самыми популярными среди пользователей смартфонами как на Android, так и iOS.

Cписок составлен на основе отзывов владельцев девайсов — чем лучше рейтинг удовлетворенности, тем выше аппарат в топе.





В стане Android-аппаратов лидирует Meizu 17 Pro — он завоевал 99,99% положительных отзывов. Второе место занимает Honor 30 Pro+, который понравился 98,33% пользователей. Третья строчка у Samsung Galaxy S20 Ultra (на процессоре Snapdragon 865). Он нравится 98,18% владельцев.

Другие смартфоны разместились в таком порядке: Black Shark 3 Pro (97,71%), Samsung Galaxy Note 10+ (96,55%), Samsung Galaxy S20+ (96,3%), Huawei Mate 30 5G (96,27%), vivo NEX 3 5G (95,15%), Samsung Galaxy S10+ (94,06%) и Huawei Nova 6 (94,06%).





Среди девайсов на iOS (а также iPadOS) от Apple лидирует первый iPhone SE — он набрал 97,86% положительных отзывов. Следом идет iPad Pro 2 (10,5-дюймов) — 97,48%, на третьей строчке — iPhone 6s Plus (97,22%).

Далее расположились iPad Air 2 (97,09%), iPhone 6s (96,79%), iPhone 7 (95,8%), iPhone 7 Plus (93,75%), iPhone 8 (93,36%), iPad mini 5 (91,59%) и iPad 6 (90,97%).

Ниже — цены других популярных у нас смартфонов: