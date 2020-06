Беларуский «Свободный театр» поставил спектакль через Zoom. Стивен Фрай назвал его «блестящим»

Источник материала: KYKY

Беларуский «Свободный театр» провел первую за 15-летнюю историю своего существования мировую онлайн-трансляцию спектакля, который организовали через Zoom. В нем участвовали 12 актеров: все они физически находились в разных местах Минска и в разных окошках Zoom, но при этом синхронно взаимодействовали друг с другом. Стрим посмотрел в том числе британский актер и драматург Стивен Фрай. В комментариях под видео он написал: «Это блестяще».

Tonight I am going to see @BFreeTheatre 's first online world premier: A School For Fools