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Беларуский «Свободный театр» поставил спектакль через Zoom. Стивен Фрай назвал его «блестящим»

03.06.2020 13:14 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Беларуский «Свободный театр» провел первую за 15-летнюю историю своего существования мировую онлайн-трансляцию спектакля, который организовали через Zoom. В нем участвовали 12 актеров: все они физически находились в разных местах Минска и в разных окошках Zoom, но при этом синхронно взаимодействовали друг с другом. Стрим посмотрел в том числе британский актер и драматург Стивен Фрай. В комментариях под видео он написал: «Это блестяще».

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