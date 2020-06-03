Названы риски и преимущества низких доз аспирина

Источник материала: ОНТ

О рисках и преимуществах низких доз самого популярного в аптечке лекарства рассказала команда учёных. Их статья была опубликована в британском журнале Medicalxpress.

Аспирин является обезболивающим, жаропонижающим и противовоспалительным лекарственным средством. Почти каждый человек принимал его хотя бы раз в жизни. Однако принимают аспирин регулярно. Учёные решили выяснить, в чём заключается польза и вред от постоянных минимальных доз аспирина.

Как показало исследование, у людей, которые принимали низкие дозы аспирина без сердечно-сосудистых заболеваний, была ниже на 17% частота сердечно-сосудистых осложнений, таких как несмертельные сердечные приступы, инсульты или смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако применение низких доз аспирина увеличивало риски развития желудочно-кишечных кровотечений на более чем на 47% и внутричерепных кровотечений на 34%.

Однако, по словам исследователей, данные риски должны быть хорошенько взвешены перед тем, как назначать пациенту аспирин в качестве профилактики какого-либо заболевания.

Согласно выводам авторов исследования, низкая доза аспирина снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, однако увеличивает риск кровотечений.

фото: kolobok.ua

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